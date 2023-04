Perustuslakivaliokunnalla on edessään isoja vääntöjä

Kokoomus halusi lakihankkeiden ja uudistusten perustuslainmukaisuutta tulkitsevan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuuden. Puolue suunnittelee säästöjä ja uudistuksia, joiden perustuslainmukaisuudesta väitellään vielä monta kertaa.

Perustuslakivaliokunta on ollut isojen asioiden ratkaisija. Kuva helmikuulta 2019, jolloin valiokunnan puheenjohtajana toimi vasemmistoliiton Annika Lapintie (kuvassa pöydän päässä)

Perustuslakivaliokunta nousi otsikoihin jo ennen varsinaisen eduskuntatyön aloittamista, kun valiokuntien puheenjohtajien jaossa kokoomus valitsi ensimmäisenä sen puheenjohtajuuden.

Perustuslakivaliokunnan työstä merkittävä osa on lakiehdotusten ja muiden hallitusten suunnitelmien perustuslaillisuuden arviointia. Se on arvostettu valiokunta, ja kokoomuksella oli ennen viime aikoja sen puheenjohtajuus vuosikymmeniä. Perinteisesti perustuslakivaliokunta ei silti ole ollut suurimpien puolueiden ykkösvalinta. Vuoden 2015 vaalien jälkeen se kelpasi vasta vasemmistoliitolle.

Nyt todennäköinen pääministeripuolue kokoomus piti tärkeimpänä juuri perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuutta. Vasemmistopuolueet näkivät valinnan heti merkkinä siitä, että kokoomus valmistautuu sellaisiin leikkauksiin ja uudistuksiin, ”jotka käyvät perustuslain rajoilla”.

Kokoomus myönsi auliisti, että valinta oli strateginen. Puolue tavoittelee valtiontalouden sopeuttamista – mikä tarkoittaa myös säästöjä ja leikkauksia palveluihin – ja rakenteellisia uudistuksia. Koska tällaiset lainsäädäntöuudistukset päätyvät perustuslakivaliokuntaan, kokoomus haluaa varmistaa, ettei oppositiopuolueesta tuleva peruslakivaliokunnan puheenjohtaja pääse jarruttamaan tai kaatamaan hallituksen esityksiä. Kokoomuksella on kokemusta, kuinka sen ajamat isot uudistukset ovat kaatuneet perustuslakivaliokunnassa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ei voi jyrätä päätöksiä, sillä valiokunnan asema ja uskottavuus perustuvat kompromissihalukkuuteen, pysyttelyyn puoluepolitiikan yläpuolella ja pyrkimykseen säilyttää ennustettava tulkintalinja. Hän voi kuitenkin vaikuttaa siihen, miten käsittely etenee.

Tulkitessaan lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta ja suhdetta kansainvälisiin sopimuksiin perustuslakivaliokunta on ollut usein huomion keskipisteenä. Vaikka iso osa lakihankkeista läpäisee perustuslakivaliokunnan seulan, monet näkyvät hankkeet ovat kaatuneet siellä. Valiokunta on ollut myös usein niin työllistetty, että osa lakihankkeista on ehtinyt raueta.

Joidenkin mielestä tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että nykyisessä perustuslaissa perus- ja ihmisoikeuksilla on keskeinen rooli. Siksi perustuslakivaliokunnan pitää tarkastella monia lakihankkeita ja uudistuksia, jotka vaikuttavat ihmisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Toisten mielestä taustalla ovat myös kiristyneet tulkinnat. Heidän mukaansa osa perustuslakivaliokunnan usein käyttämistä valtiosääntöasiantuntijoista korostaa perusoikeuksia liikaa ja joskus turhaankin. Jos perustuslakivaliokunta kyseenalaistaa asiantuntijoiden kannan, sitä syytetään helposti politikoinnista, joten asiantuntijat ovat kriitikoiden mielestä saaneet ujutettua linjaa järjestelmällisesti tiukemmaksi.

Perustuslain tulkinnassa syntyy väistämättä kiistoja ja koulukuntaeroja. Pykälien sanamuodot ja lain esityöt antavat vakiintuneiden tulkintojen kanssa suuntaa, mutta myös tulkitsijoiden arvot vaikuttavat. Vaikka moni esittää vain yhden tulkinnan mahdolliseksi, perustuslakiin on jätetty tarkoituksella väljyyttä.

Kiistoissa on kyse myös tasapainon löytämisestä perustuslain ja kansanvallan välillä. Kyse on esimerkiksi erimielisyydestä siitä, estääkö perustuslain 19. pykälä vaikkapa sosiaalietuuksien indeksien jäädyttämisen vai saako vaaleilla valitun eduskunnan enemmistö halutessaan päättää, miten se kohdistaa säästöjä.

Demokratia ei ole vain enemmistön valtaa. Perustuslain keskeinen tehtävä on turvata kaikkien oikeudet kulloiseltakin enemmistöltä. Siksi sen suojeleminen on tärkeää. Mutta suojelu ei voi viedä vaaleilla valitulta eduskunnalta liikaa esimerkiksi budjettivaltaa. Hallituksella pitää olla mahdollisuus tehdä näköistään politiikkaa.

Perustuslakivaliokunnan asema ja rooli on ainutlaatuinen, mutta se on toiminut pääosin hyvin. Työnsä pian aloittavaa valiokuntaa seurataan tällä kaudella erityisen tarkasti kokoomuksen valinnan vuoksi. Siksi valiokunta on paljon vartijana. Myös oman maineensa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.