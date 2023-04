Helsinki ei ole vielä oppinut elämään vuonna 2017 käyttöön otetun pormestarimallin kanssa.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on joutunut kovaan paikkaan pääkaupungin johtajana.

Helsingin kaupungin johtamisongelmat jatkuvat. Viime kaudella pormestari Jan Vapaavuorta (kok) arvosteltiin liian itsevaltaisesta toiminnasta. Nykyistä pormestaria Juhana Vartiaista (kok) pidetään puolestaan liiankin keskustelevana.

Ongelmien lähtöpisteenä on vuonna 2017 käyttöön otettu pormestarimalli. Vahvan pormestarin toivottiin kirkastavan Helsingin brändiä ja toimivan kaupungin äänitorvena sekä lisäävän helsinkiläisten kiinnostusta kaupungin päätöksentekoon. Ongelmiin törmättiin kuitenkin alusta asti. Pormestari Vapaavuoren vahvat visiot ja päättäväinen tyyli johtivat reviiririitoihin erityisesti apulaispormestarien kanssa. Pormestarimallissa apulaispormestarit on riisuttu vallasta, joka on siirretty toimialajohtajille.

Ongelmat ovat jatkuneet Vartiaisen kaudella. Vartiaista pidetään älykkäänä ihmisenä, muttei tehokkaana operatiivisena johtajana. Toimeen tarttuminen ei ole myöskään kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan vahva puoli. Pormestarimalli on kuitenkin rakennettu niin, että huipulle tarvitaan johtaja, joka saa asioita tapahtumaan. Nyt esimerkiksi kaupungin palkanmaksun ongelmien ratkaiseminen on tapahtunut tuskastuttavan hitaasti.

Apulaispormestarien rooliin samoin kuin poliitikkojen ja virkajohtajien työnjakoon on kiinnitetty huomiota niin kaupungin omassa arviointikertomuksessa kuin Tampereen yliopiston selvityksessäkin. Julkisuudessa ongelmista ovat puhuneet esimerkiksi entinen kuntapoliitikko Pilvi Torsti ja apulaispormestarin tehtävästä eduskuntaan siirtynyt Nasima Razmyar, joka oli turhautunut apulaispormestarin epämääräiseen asemaan. Myös Vapaavuori on lähtönsä jälkeen sanonut, että pormestarimalli oli virhe.

Entiseen kaupunginjohtajamalliin ei ole kuitenkaan paluuta, joten nykymalli täytyy saada toimimaan. Paljon riippuu myös henkilöistä. Esimerkiksi apulaispormestarin tehtävä ei ole enää varsinainen johtajan virka, mutta apulaispormestari voi saada vaikutusvaltaisen aseman, jos osaa vedellä oikeista naruista.

Pormestarin tehtävä on uudessa mallissa vaativa ja väistämättä myös tuulinen, mutta tuskin se sentään aivan mahdoton on. Tampereella hiukan erilainen pormestarimalli on toiminut vuodesta 2007 lähtien – ja kaupungin asiat ovat luistaneet hyvin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.