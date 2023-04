Kevään edetessä odotukset Ukrainan vastahyökkäyksestä ovat voimistuneet. Ukrainalla on edessään iso urakka alueidensa vapauttamiseksi, mihin se on valmistautunut hyvin, mutta lännen vahvistuva tuki on tärkeää.

Syy on selvä. Ukrainalaisten vastarinta pysäytti Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittaman suurhyökkäyksen ja pakotti sitten venäläismiehittäjät vetäytymään Kiovan ympäristöstä, Harkovan lähistöltä ja Hersonista. Sen jälkeen tilanne jumiutui kulutussotaan noin tuhannen kilometrin rintamalinjalla.

Tämä kulutussota on aiheuttanut laajoja tappioita Venäjälle, jolle varsinkin ukrainalaisen Bahmutin valtaaminen on muodostunut pakkomielteeksi. Ukrainalle tilanne on väliaikaisesti sopinut, sillä tilanne on paitsi ollut tuhoisa Venäjän joukoille ja syönyt niiden moraalia myös antanut Ukrainalle aikaa valmistautua ja varustautua seuraavaan vaiheeseen.

Kulutussota on kuitenkin ollut kuluttavaa myös Ukrainalle, jolta kaatuu ja haavoittuu sotilaita ja kuluu ammuksia. Vielä isompi ongelma on se, että Venäjällä on kulutussotaa varten enemmän kulutettavaa kuin Ukrainalla.

Venäjän johto laskee sen varaan, että sodan pitkittyminen johtaa länsimaiden huomion ja kiinnostuksen herpaantumiseen. Samalla se toivoo, että Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti ja sitä myötä politiikan suunta.

Suuret miestappiot eivät näytä häiritsevän Venäjän johtoa eivätkä kansaa, joten ne eivät pakota suunnan muuttamiseen. Ne saattavat jopa tiivistää tukea sodalle, kun omaiset perustelevat itselleen, ettei uhri ollut turha. Venäjä on jo siirtynyt syvälle sotatalouteen, toisin kuin Ukrainaa tukeva länsi. Nyt Venäjän propaganda valmistelee kansaa jo ”ikuiseen sotaan”. Rintamalinja myös kulkee edelleen syvällä Ukrainassa.

Siksi Ukrainan on yritettävä ottaa aloite käsiinsä ja saada sodan suunta muutettua. Käytännössä se tarkoittaa hyökkäystä Venäjän miehittämien alueiden vapauttamiseksi.

Spekulaatiot Ukrainan vastahyökkäyksestä ovat velloneet pitkään. Termi uhkaa kuitenkin johtaa harhaan, jos se saa ajattelemaan vastahyökkäystä samanlaisena operaationa kuin Venäjän suurhyökkäys viime vuoden helmikuussa.

Ukrainalla ei ole samanlaista mahdollisuutta kerätä joukkoja ja kalustoa odottamaan hyökkäyskäskyä kuin Venäjällä oli. Venäjä pyrkisi välittömästi tuhoamaan kaikki havaitsemansa joukkojen keskitykset. Odotettavissa on siis ennemminkin iso joukko erilaisia operaatioita, joista osa on todennäköisesti jo käynnissä.

Viime aikoina osa analyytikoista on siirtynyt varoittelevalle kannalle, koska epäilee, että Ukrainan mahdolliselle operaatiolle on asetettu liiankin suuria odotuksia. Venäjän joukkoja ja niiden taistelukykyä ei kannata aliarvioida. Venäjäkin kykenee oppimaan virheistään. Ukrainan hyökkäykseen liittyy valtavia riskejä. Pahimmillaan Ukraina kärsii laajoja tappioita mutta sotatilanne ei varsinaisesti muutu.

Silti on hyvä muistaa, että Ukraina on varannut valmistautumiseen paljon aikaa. Joukkoja on koulutettu, kalustoa hankittu. Ukrainalaisjoukoilla on myös selvästi parempi motivaatio ja taistelumoraali kuin vieraalla maalla kykkivillä venäläisillä. Se on tärkeä asia. Eikä länsikään ole istunut katsomossa, vaan Ukrainalle on virrannut koulutusta, aseita ja ammuksia.

Viime viikkoina rintaman voimasuhteista ja Ukrainan taistelukunnosta on esitetty hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Se tarkoittaa, että varmaa tietoa ei ole. Sitäkin enemmän on propagandaa ja harhauttamista. Todellisuus paljastuu vasta, kun suuri taistelu alkaa.

Lännellä on vielä paljon tehtävää auttaakseen Ukrainan joukkoja. Varsinkin ammustuotanto pitää saada toimimaan aivan eri tavalla kuin nyt. Myös koulutustukea on lisättävä.

On meidänkin etumme, että Ukraina saa käännettyä sodan kulun. Siksi se on myös meidän velvollisuutemme.

