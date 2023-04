Kuvataiteilija Iiu Susirajan näyttely New Yorkissa on merkkihetki myös suomalaiselle taide- ja kulttuuriviennille.

Kuvataiteilija Iiu Susirajan taiteessa pysäyttää itseironia, jolla taiteilija kertoo ihmisyydestä, yksityisyydestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Susiraja esiintyy itse valokuva- ja videoteoksissaan, joihin hän rakentaa arjen esineistä ja ruuasta odottamattomia jännitteitä.

Viime viikolla avautunut näyttely nykytaiteen mekassa New Yorkin Museum of Modern Art -museossa kertoo, että Susirajan teokset puhuttelevat ympäri maailmaa. Viime vuosina kansainvälinen kiinnostus Susirajan taiteeseen on ollut vahvaa, ja se vain kasvaa.

Susirajan näyttely on merkkihetki myös suomalaiselle taide- ja kulttuuriviennille. Aiemmin suomalaistaiteilijoista yksityisnäyttelyn samaan museoon on saanut vain videotaiteilija Eija-Liisa Ahtila.

Susirajan melankolia, huumori, arjen surrealismi, normien rikkominen ja teosten tiivis tunnelma puhuttelevat myös suomalaisia. Onkin mainiota, että kansainvälistä näkyvyyttä saaneella Susirajalla on ensi vuonna näyttely myös kotikaupungissaan Turussa.

