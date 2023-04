Porvarihallituksen tiellä on vielä isoja esteitä

Hallitustunnustelija Petteri Orpo lähettää tällä viikolla puolueille kutsut hallitusneuvotteluihin. Säätytalon neuvotteluissa on edessä vaikeita vääntöjä.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) on keskustellut eduskuntapuolueiden kanssa näiden hallitustoiveista.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) on kutsumassa Säätytalon hallitusneuvotteluihin odotetut puolueet eli perussuomalaiset, Rkp:n ja kristillisdemokraatit. Se kävi selväksi, kun Orpo kommentoi tiistaina puolueiden kanssa käymiään keskusteluja, vaikka lopullinen ilmoitus asiasta tuleekin myöhemmin tällä viikolla.

Toinen päävaihtoehto eli Sdp:n kanssa rakennettava hallitus on kariutumassa puolueiden talousnäkemysten väliseen kuiluun. Sdp lähti vaaleihin korostetun vasemmistolaisella talouslinjalla, josta se on ainakin julkisuudessa pitänyt kiinni myös vaalien jälkeen. Puolueen sisällä joustohaluja saattaisi löytyä, mutta tilannetta on mutkistanut se, että neuvotteluja vetää väistymässä oleva puheenjohtaja Sanna Marin (sd). Toisaalta hallitushaluisetkin demarit ovat laskeneet, että kokoomus yrittää hallitusta ainakin aluksi perussuomalaisten kanssa, joten myönnytyksiä kannattaa tehdä vasta sitten, jos vakava kutsu hallitukseen tulee.

Perussuomalaisten suuntaan kokoomusta on työntänyt talous, joka on ollut ensimmäisenä Orpon kaikilla tehtävälistoilla. Niin myös tiistaina, kun tunnustelija luetteli tulevan hallituksen keskeisimmät asiat: kestävä talouskasvu, hyvinvointivaltion pelastaminen, ulkoinen ja sisäinen turvallisuus sekä tulevaisuus eli koulutus ja ilmasto.

Perussuomalaisten kanssa vääntöä on ennakoitu tulevan varsinkin kolmesta asiasta: EU:sta, ilmastosta ja maahanmuutosta. Näistä selvästi vaikein kysymys on maahanmuutto, sillä puheenjohtaja Riikka Purra vaatii sekä humanitäärisen että työperäisen maahanmuuton vähentämistä. Asiaa voidaan yrittää ratkaista sopimalla EU:n ulkopuolelta tuleville työntekijöille jonkinlainen tuloraja, mutta sen olisi oltava selvästi alempi kuin perussuomalaisten vaatima noin 3 000 euroa. Muuten maahanmuutosta ei olisi apua esimerkiksi hoitoalan kriisiin.

Kiista on hankala, sillä Orpon ykkösprioriteetti eli talouden kestävä kasvu ei onnistu, ellei työvoimaa saada lisää. Perussuomalaisille voidaan joutua antamaan puolueen vaatimia kiristyksiä esimerkiksi pakolaiskiintiöihin, oleskelulupiin ja perheenyhdistämiseen, mutta siinä on vaarana maahanmuuttajien entistä selvempi jakaminen ”hyviin” ja ”huonoihin”. Jos perussuomalaiset haluaa tosissaan panna Suomen kiinni, Orpon kannattaa miettiä, löytyisikö maan tulevaisuuden kannalta parempi linja sittenkin sosiaalidemokraattien kanssa.

Ilmastoasioissa kehitys kulkee valtavaa vauhtia. Yrityksissä vihreä siirtymä nähdään Suomen taloudelle loistavana mahdollisuutena, eikä mistään jarruttelusta haluta edes kuulla. Myös perussuomalaiset lienee jo valmis hyväksymään ilmastolaissa asetetun vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen, mutta puolue voi yrittää neuvotella kansalle rahaa lompakkoon esimerkiksi polttoaineen jakeluvelvoitteesta tinkimällä.

Neuvoteltavia asiakysymyksiäkin tärkeämmäksi Orpo nosti tiistaina yhden asian: luottamuksen. Hallitustunnustelija näytti suorastaan liikuttuvan korostaessaan, miten tärkeää on, että kaikki hallituspuolueet ymmärtävät, mihin ne yhdessä sitoutuvat, ja kykenevät rakentamaan keskinäisen luottamuksen, jonka varassa hallitus selviää myös väistämättä eteen tulevista yllättävistä tilanteista.

Siitä puhe, mistä puute. Orpo muisteli varmasti kokoomuksen ja perussuomalaisten viimeksi huonosti päättynyttä hallituskumppanuutta. Kokoomuksessa pelätään, että perussuomalaisten rivit pettävät kovassa paikassa jälleen.

Samaa taitavat pelätä perussuomalaiset itse, niin kovasti he ovat toivoneet Sdp:tä ja keskustaa hallitusvastuuta jakamaan. Nyt pääkilpailijat ovat jäämässä oppositioon, joten hallituspuolue perussuomalaisille olisi taatusti luvassa kylmää kyytiä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.