Toimittajaverkoston paljastukset Venäjän hybridivaikuttamisen tavoitteista Baltiassa eivät yllätä, mutta ne kertovat silti ikäviä asioita Venäjän toimintatavoista ja intresseistä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin harhat Suur-Venäjästä ovat piirtyneet vuosien varrella esiin hänen puheistaan. Kyse ei ole ollut vain propagandasta: konkretiaa paljastuu Kremlin asiakirjoista, joihin kansainvälinen toimittajaverkosto pääsi käsiksi.

Paljastukset eivät yllätä. Silti hätkähdyttää, miten Kremlissä vuonna 2021 visioitiin naapurimaiden kehitystä. Tavoitteet koskevat erityisesti Valko-Venäjää ja Moldovaa, mutta myös Baltian maita.

Baltian maat ovat kuuluneet pian 20 vuotta Euroopan unioniin ja Natoon, eikä Venäjällä ole haluja haastaa suoraan Natoa. Silti Venäjä seuraa tarkasti Naton toimia Baltiassa. Venäjä haluaa estää Naton läsnäolon vahvistumisen alueella ja ohjuspuolustusjärjestelmän toimittamisen Baltiaan.

Venäjä haluaa nöyrempiä naapureita. Se on kohdistanut pitkään Baltian maihin hybridivaikuttamista ja propagandaa. Tavoitteena on ollut pehmentää Baltian maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan äänensävyjä.

Venäjä on tukenut Venäjä-mielisiä liikkeitä ja vaikuttanut kaksoiskansalaisten kautta. Heikoimmaksi lenkiksi Venäjä laski liike-elämän eliitin. Se on Venäjän arvioissa ostettavissa Venäjää ymmärtävän politiikan puolelle, kun täkynä on markkinoiden avaaminen Venäjällä.

Ansaan asteltiin kuitenkin näyttävimmin ihan muualla kuin Baltiassa. Karuin esimerkki ovat Nord Stream -kaasuputken eurooppalaiset kummit. Venäjälle Euroopan riippuvuus venäläisenergiasta on ollut strategisesti tärkeää.

Baltiassa Venäjä tunnetaan, joten sieltä Venäjä ei saanut haluamaansa otetta. Baltiasta ei tullut kiilaa Nato- tai EU-maiden väliin ainakaan Venäjä-myönteisyydellä. Enemminkin Baltia voi tiukalla linjallaan jarruttaa yrityksiä neuvotella Venäjän kanssa Ukrainan sodan jälkeisestä todellisuudesta. Sekin tilanne on vielä edessä, sillä Yhdysvallat ei aio eristää ydinasevaltio Venäjää lopullisesti.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.