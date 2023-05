Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus | Pääkirjoitus

Demarien talousajattelu etsii yhä itseään

Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin mielestä talous on keino edistää ihmisille tärkeitä arvoja. Se on totta. Siitä Marin näyttää päättelevän, että talouspäätökset ovat näin ollen arvovalintoja. Se on virhepäätelmä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Erkki Tuomioja on usein luettu Sdp:n vasemmisto-oppositioon, mutta nyt hän kyselee, olisiko kokoomuksen kanssa kannattanut edes keskustella samaan hallitukseen osallistumisesta.

Sosiaalidemokraatit ovat saamassa kunnon puheenjohtajakisan, kun väistyvä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ilmoittautui syyskuun puoluekokoukseen Antti Lindtmanin haastajaksi. Eroja on niin ehdokkaissa kuin linjoissakin. Ideologisia eroja löytyi demarien vappupuheistakin. Puheenjohtaja Sanna Marin (sd) toisti Helsingissä tutun kantansa, jonka mukaan talouspäätöksissä on pohjimmiltaan kysymys arvovalinnoista. ”Usein itseisarvoina pidetyt asiat, kuten talous tai markkinaehtoisuus, ovat osaltaan vain välineitä näiden arvopohjaisten tavoitteiden toteutumiseen. Siksi myös ihmisten perusoikeuksien heikennykset, kuten tarpeettomat toimeentuloleikkaukset, ovat lopulta aina arvovalintoja”, Marin sanoi. Marinin talousajattelussa on hämmentävä piirre, jota edes pääministeriys ei näytä täysin selkeyttäneen. Marin on oikeassa sanoessaan, että talous on väline siihen, että ihmiset voivat toteuttaa itseään ja tehdä muita arvokkaita asioita. Mutta toisin kuin Marin tuntuu uskovan, siitä ei loogisesti seuraa, että talouspoliittiset päätökset olisivat arvovalintoja. Joku voi jopa sanoa, että kestävä talous on edellytys sille, että arvovalintoja päästään ylipäänsä tekemään. Oikeistohallitusta kauhisteleva sosiaalidemokraattien konkaripoliitikko Erkki Tuomioja ehtikin jo pohtia, olisiko Sdp:n kannattanut osoittaa suurempaa valmiutta hallitusneuvotteluihin. ”Niin vaikeata kuin sovun löytäminen kokoomuksen kanssa olisi ollutkin, niin tulosta sen etsinnästä emme varmuudella tiedä, jos sitä ei edes haluttu neuvotteluissa testata”, Tuomioja totesi. Tällaiset toiveet tyrmäsi väistyvä puoluesihteeri Antton Rönnholm, jonka mielestä jo lähtö hallitusneuvotteluihin olisi merkinnyt kokoomuksen blankošekin allekirjoittamista. ”On raskasta olla demari eli se aikuinen huoneessa”, Rönnholm valitteli. Demarien kaksi linjaa heijastunevat myös puheenjohtajakisaan: onko Sdp ennen muuta arvopohjainen tahtopuolue vai onko se yhteistyöhakuinen valtionhoitajapuolue? Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.