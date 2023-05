Kyyn vaino päättyy kesäkuun alussa, kun uusi luonnonsuojelulaki tekee siitä rauhoitetun lajin.

Tänä keväänä talvipesästä kaivautuneita kyykäärmeitä odottaa turvallisempi elämä, sillä kesäkuun alussa voimaan astuva uusi luonnonsuojelulaki tekee kyystä rauhoitetun lajin. Kyytä ei saa jatkossa enää häiritä eikä tappaa muuten kuin poikkeustilanteessa, jos käärme aiheuttaa pihapiirissä vaaraa eikä sitä saada muuten poistettua. Tarvetta tappamiseen ei pitäisi tulla, sillä käärmeen poistaminen onnistuu esimerkiksi haravalla ja kannellisella ämpärillä, jossa käärme kuljetetaan vähintään kahden kilometrin päähän.

Kyy on ollut muualla Euroopassa rauhoitettu jo pitkään, mutta Suomi teki Euroopan luonnonsuojelusopimukseen kyyn suhteen varauman, joka nyt vihdoin poistuu.

Oli aikakin. Kyy on maailman pohjoisin käärmelaji, joka on levinnyt Suomessa Saariselälle asti. Kanta on yhä elinvoimainen, vaikka onkin kärsinyt rakentamisesta, liikenteestä ja ihmisten asenteista, joita uusi laki toivottavasti muuttaa. Luonto ei ole olemassa ihmistä varten, vaan siellä on tilaa kaikille.

