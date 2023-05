Suomelle, jos jollekin maalle, Naton avoimien ovien politiikka on ollut elintärkeää. Presidentti Sauli Niinistön oli kuitenkin taiteiltava vastatessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin pyyntöön.

Suomessa keskiviikkona vieraillut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jo lunastanut paikkansa Euroopan historian sankarina. Kun Venäjä viime vuoden helmikuussa aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan, Zelenskyi pysyi Kiovassa ja nousi Ukrainan puolustustaistelun keulakuvaksi.

Puolustustaistelu on käynyt Ukrainalle kalliiksi, mutta se on ollut urhoollista ja menestyksellistä. Ukraina on jo onnistunut vapauttamaan alueitaan Venäjän miehityksestä, ja samalla koko maailmalle ovat paljastuneet Venäjän joukkojen julmuudet ja sotarikokset.

Zelenskyin johdolla Ukraina valmistautuu nyt uuteen isoon vastahyökkäykseen Venäjää vastaan. Vastahyökkäys on riskeistään huolimatta Ukrainalle välttämätön. Ukrainan on käännettävä asemasodaksi pysähtyneen sodan suunta ja työnnettävä miehittäjä ulos omilta alueiltaan. Tähän Ukraina on valmistautunut, myös lännen tuella, kuukausia.

Ukrainan tukena on myös Suomi, joka on Ukrainalle erityisessä kiitollisuudenvelassa. Kun Venäjä helmikuussa 2022 aloitti hyökkäyssotansa, ukrainalaisten taistelutahto ja menestys sodassa pitivät Suomelle Nato-ovea auki.

Myös Ukraina tuntee Suomeen kohtalonyhteyttä, minkä Zelenskyi toi taitavasti esiin Helsingissä muistuttaessaan talvisodan tapahtumista. Venäjän hyökkäystä vastaan taistellut Suomi on ollut Ukrainalle alusta asti tärkeä innoittaja ja tukija, ja siitä Zelenskyi kiitti lämpimästi suomalaisia.

Ei olekaan sattumaa, että Zelenskyi vierailee juuri Suomessa. Suomen johdon varsin näyttävää tukea on arvostettu Ukrainassa.

Ukraina haluaa seurata Suomen astumaa tietä myös Natoon. Ukraina haluaa nopeasti jäseneksi, ja jos se ei ole mahdollista, edes jonkinlaiset räätälöidyt turvatakeet. Mallia Ukrainassa on otettu Suomen ja Ruotsin Nato-matkasta. Suomessa Zelenskyi haki Suomelta ja muilta Pohjoismailta poliittista tukea Ukrainan Nato-jäsenyydelle ja myös jäsenyydelle Euroopan unionissa.

Suomelle, jos jollekin maalle, Naton avoimien ovien politiikka on ollut elintärkeää. Presidentti Sauli Niinistön oli kuitenkin taiteiltava vastatessaan Zelenskyin pyyntöön. Niinistö sanoi, että Suomi haluaa Nato-maiden löytävän yhteisen kannan Ukrainan Nato-jäsenyydestä ennen Vilnassa heinäkuussa pidettävää Naton huippukokousta. Kuukauden Nato-jäsenyyden jälkeen Suomi ei selvästikään vielä sooloile.

Niinistö muistutti Suomen hyvin tietävän omasta kokemuksestaan, ettei Nato-maiden linja ole yhtenäinen.

Ratkaisija on Yhdysvallat. Senkin kanta vaikuttaa liikkuvan. Ilman Yhdysvaltojen tukea Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ei olisi sanonut Ukrainan tukijoiden kokouksessa Saksan Ramsteinissa huhtikuussa, että kaikki Nato-maat kannattavat Ukrainan jäsenyyttä, kunhan sota on päättynyt.

Zelenskyiä tapaamaan Helsinkiin tulivat myös muiden Pohjoismaiden pääministerit. Yhteinen tuenosoitus Suomen johdolla sopi hyvin kaikille. Ukrainalle on tärkeää, että tukena ovat Euroopan vahvat ja vauraat demokratiat.

Ukrainan ja Pohjolan yhteinen huippukokous oli Suomelle myös tärkeää oman Nato-profiilin rakentamista. Ajoitus oli hyvä. On Suomen etu, että Pohjoismaat sommittelevat yhdessä uudenlaista turvallisuuspolitiikan työnjakoa, kun kaikki viisi maata ovat pian Natossa.

Natossa Pohjoismaat on Suomelle luonteva viiteryhmä – mutta sitä on myös Pohjois-Eurooppa laajemminkin. Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola sekä myös Itämeren ja Pohjanmeren suuret rantavaltiot Saksa ja Britannia ovat kaikki vastuussa toinen toistensa turvallisuudesta Venäjän lähinaapurustossa.

Henkilökohtaisilla vierailuillaan Zelenskyi sitoo kumppaneitaan Ukrainan pitkäjänteiseen tukemiseen. Myös Niinistölle vierailu jäänee mieleen.

Niinistö jättää kovin toisenlaisen poliittisen perinnön kuin kenties ajatteli. Ajatus Suomesta rauhanrakentajana vanheni käsiin, kun yhteys Venäjään katkesi ja Suomi liittyi Natoon. Zelenskyiä isännöidessään Niinistö muistuttaa Suomen Nato-kumppaneita ja myös Venäjää siitä, että Natossa Suomi aikoo olla aktiivinen toimija ja Ukrainan sitoutunut tukija.

Zelenskyi on valtavien paineiden keskellä. Ukrainan tukijoilla on valtavat odotukset siitä, että Ukraina saa muutettua tilannetta taistelukentällä. Silti Ukrainan huolena on koko ajan aseavun jatkuvuus. Siksi Zelenskyin on hyvä käydä paikan päällä kiittämässä jo saadusta avusta ja myös pyytämässä lisää.

Zelenskyille on vaikea sanoa ei, mutta silti Suomi niin tekee. Ukraina ottaisi mielellään Suomesta Hornet-hävittäjiä, mutta ne Suomi tarvitsee toistaiseksi itse.

Muutoin Suomen sotilaallinen apu Ukrainalle on ollut varsin merkittävää. Apupaketteja on koossa jo 15, ja avun arvoksi voi arvioida yli miljardi euroa. Seuraavaa pakettia kääritään jo, ja avun on jatkuttava.

Ukraina tarvitsee niin sotilaallista kuin poliittistakin apua vielä vuosia. Myös Ukrainan Nato-jäsenyyttä Suomen on tuettava. Ukrainan asia on meidän.

