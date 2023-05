Lääkärien edunvalvonta on ollut menestyksekästä, kun koulutusta ei ole viime vuosina lisätty, vaikka tarvetta olisi.

Suomalaiskirurgeja on tarvittu muun muassa Kiovassa.

Helsingin Sanomien Tilastokeskuksella teettämässä selvityksessä (HS 8.5.) tulokärjen ovat taas vallanneet tutut lääketieteen koulutusasteet. Seassa on pari sotilastutkintoa, mutta esimerkiksi diplomi-insinöörit tulevat vasta lääkärien jälkeen.

Tie lääkäriksi ei ole helppo. Ankara karsinta alkaa jo ennen lääketieteelliseen pääsyä. Moni käy kalliin valmennuskurssin. Lääkäriksi valmistuminen vaatii myös pitkän tien. Lääkärin perustutkinto on lääketieteen lisensiaatin tutkinto, joka normaalitahdilla vaatii kuusi vuotta.

Erikoistuminen jollekin lääketieteen alalle vaatii 5–6 vuotta. Opintojen aloittamisesta erikoislääkäriksi menee vähintään yksitoista vuotta. Opintie lääkäriksi on myös hyvin käytännönläheistä. Kirurgiksi ei pätevöidytä luentosalissa vaan leikkaussalissa. Silti halukkaita alalle riittää.

Suomessa on krooninen pula lääkäreistä. Lääkäriliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n mukaan julkisella sektorilla oli viime vuoden lopulla täyttämättä 1 200 lääkärinvirkaa. Erikoissairaanhoidossa on huutavin pula psykiatreista. Lähivuosina tilanteen odotetaan pahenevan.

Tulijoita olisi, mutta opintopaikat ovat kiven alla. Samaan aikaan, kun esimerkiksi sairaanhoitajien ja psykologien koulutusmääriä on lisätty selvästi, lääkärien koulutuspaikkojen määrä on viime vuosina junnannut paikoillaan. Keskeinen syy siihen on ollut Lääkäriliiton vastustus. Esimerkiksi vuonna 2019 Lääkäriliitto vaati aloituspaikkojen määrän vähentämistä 750:stä vuodessa 600:een. Ääneen lausuttuna perusteluna oli koulutuksen laadun parantaminen ja se, että suomalaisia lääkäreitä koulutetaan myös ulkomailla – siksi, ettei koulutuspaikkaa Suomesta löydy.

Yhtenä keskeisenä motiivina lienee kuitenkin myös halu suojella lääkärien palkkatasoa pitämällä lääkärien tarjonta matalana. Siinä on myös onnistuttu. Esimerkiksi Helsinki ilmoitti huhtikuussa vastaavansa lääkäripulaan tarjoamalla lääkäreille ylimääräistä 400 euron palkankorotusta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.