Jääkiekon MM-kisat huipentavat päävalmentaja Jukka Jalosen uran, joka on tehnyt Suomesta kansainvälisen jääkiekon höyryjyrän.

Suomi lähtee Tampereella ja Latvian Riiassa perjantaina alkaviin jääkiekon MM-kisoihin selvänä ennakkosuosikkina. Asema on ansaittu erinomaisella menestyksellä. Vuonna 2022 Suomi voitti kultaa sekä Pekingin olympiakisoissa että MM-kisoissa, jotka pelattiin nekin Suomessa. Tämänvuotinen MM-turnaus oli alun perin tarkoitus pelata Pietarissa, mutta pelipaikka vaihtui Venäjän hyökkäyssodan takia. Venäjä ja Valko-Venäjä on suljettu pois MM-kisoista.

Pitkän uransa kotikisoihin huipentavan päävalmentaja Jukka Jalosen aikana Suomi on rakentanut leijonajoukkueeseen vahvan oman kulttuurin, jossa parhaat pelaajat tulevat mielellään joukkueeseen ja tyytyvät vieläpä siihen rooliin, jossa he hyödyttävät parhaiten joukkueen menestystä. Tämä asenne on tehnyt Suomesta tällä hetkellä maailman parhaan turnausjoukkueen, joka lähtee kisoihin vahvana kuin höyryjyrä. Kultaa ei voi silti luvata, koska ratkaisuhetkillä menestyksen ja pettymyksen ero on aina pienestä kiinni.

