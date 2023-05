Lentomatkustajalta otetaan nykyään yhä useammasta asiasta lisähinta. Se tekee lentämisestä uuvuttavaa rahastamista.

Lentomatkustus on elpymässä vaikeiden vuosien jälkeen. Kesän lentoja on myyty hyvin, vaikka moni matkustaja lykkääkin yhä matkan varaamisen viime tippaan. Finnairin kapasiteetti on nyt 80–85 prosenttia koronaviruspandemiaa edeltäneestä tasosta. Suomalaisyhtiö kärsii siitä, että se joutuu lentämään Aasiaan pitempää reittiä Venäjän ympäri.

Finnair on onnistunut kipuamaan taas voitolle, mutta vaikeaa se on. Hintoja on nostettu, reittejä karsittu, palkoista säästetty ja palvelua heikennetty. Uusimpana heikennyksenä yhtiö ilmoitti käsimatkatavaroiden ehtojen kiristämisestä. Jatkossa halvimmalla lipulla matkustamoon saa tuoda vain pikkuisen laukun istuimen alle.

Supertarjousten aika on ainakin toistaiseksi ohi, mikä on ilmaston kannalta ihan hyvä asia. Lentoyhtiöt ovat olleet ja ovat yhä tiukoilla, joten jostain rahaa on puristettava. Lentomatkustajalle on kuitenkin uuvuttavaa miettiä maksuja, lisämaksuja ja erikoismaksuja, kun haluaisi jo ajatella alussa olevaa lomaa.

