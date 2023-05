Venäjän päätös jäädyttää Suomen edustustojen tilit Venäjällä on erittäin poikkeuksellinen teko.

Suomi yrittää nyt tehdä Venäjän kanssa tilejään selväksi, vaikka se on hyvin vaikeaa.

Suomen liittymisestä Natoon on noin kuusi viikkoa. Suomi on aktiivinen Ukrainan tukija osana lännen Venäjän-vastaista rintamaa. Siihen Venäjä on reagoinut monin tavoin. Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta silti huomattavaa haitantekoa. Venäjä on muun muassa ottanut haltuunsa miljardien eurojen edestä Fortumin omaisuutta.

Keskiviikkona Helsingin Sanomat kertoi Venäjän jäädyttäneen huhtikuun lopulla Suomen edustustojen tilit, mikä haittaa suurlähetystön arkea ja syö rippeet naapurimaiden välisestä luottamuksesta. Kyse on diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen rikkomisesta. Syitä voi vain arvailla, ja kyse voi olla vastaamisesta venäläisoligarkkien omaisuuden jäädytyksiin. Niitä myös Suomi on tehnyt osana lännen pakotteita.

Ulkoministeriössä tietoa Venäjän toimista pantattiin viikkokausia, mikä herättää kysymyksiä ja hämmennystä. Nopea ja luotettava tiedottaminen on paras keino torjua Venäjän vaikutusyrityksiä. Nyt siinä ei onnistuttu.

