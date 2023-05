Sidosyksikköhankinnoista on syytä saada oikeuden linjaus

Kilpailu- ja kuluttajavirasto haluaa markkinaoikeudelta linjauksen siitä, millaista määräysvaltaa julkisella toimijalla on oltava yrityksessä, jolta se voi tehdä hankintoja ilman kilpailutusta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vie Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastialta tekemät niin sanotut sidosyksikköhankinnat markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Edessä on kiinnostava ja tärkeä oikeuskäsittely.

Sarastia on kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden julkisten toimijoiden omistama talous- ja henkilöstöhallinnon yritys, jonka tunnetaan Helsingin palkanmaksujärjestelmästä. Yhtiö on kasvanut nopeasti, mikä selittyy osin hankintalain pykälillä.

Lain mukaan julkisen sektorin toimija voi tietyin ehdoin tehdä omistamaltaan yhtiöltä hankintoja ilman kilpailutusta. Omistajaa kutsutaan silloin hankintayksiköksi ja yhtiötä sidosyksiköksi.

Monessa kunnassa kilpailutusosaaminen on heikkoa. Huomattava osa virkakunnasta myös kokee kilpailuttamisen raskaana prosessina, joten ei ihme, että sidosyksikköhankinnat houkuttavat. Ne ovatkin yleistyneet selvästi. Samalla on syntynyt Sarastian kaltaisia valtakunnallisia yhtiöitä, joita kymmenet toimijat pitävät omana sidosyksikkönään, koska ne omistavat yhtiöstä pikkuruisen osuuden.

Tästä on kyse on myös markkinaoikeuteen menevässä tapauksessa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue hankki vuonna 2022 henkilöstöhallinnon palvelut ja niihin kuuluvat järjestelmät Sarastialta. Hankinnan arvo oli yli 9 miljoonaa euroa. Hyvinvointialue teki hankinnan sidosyksikköhankintana, koska omistaa Sarastiasta 0,04 prosenttia.

Markkinaoikeuteen on menossa periaatteellinen kysymys. Hankintalaki edellyttää, että hankintayksiköllä on sidosyksikössä määräysvaltaa. KKV katsoo, ettei 0,04 prosenttia omistavalla hyvinvointialueella ole todellista määräysvaltaa.

Sidosyksikköhankinnoille on tietyissä tapauksissa roolinsa, mutta nyt lakia tulkitaan niin vapaasti, että on hyvä saada asiaan oikeuden linjaus. Julkisten hankintojen kilpailutus kun on tärkeää, jotta varoja käytetään tehokkaasti.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.