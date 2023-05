Floridan kuvernööri Ron DeSantis ilmoittautui presidenttikisaan. Hän peesaa poliittisesti Trumpia – myös pehmeässä suhtautumisessa Venäjän hyökkäyssotaan.

Kuvernööri Ron DeSantis on entisen presidentin Donald Trumpin vahvin haastaja republikaanien esivaalissa.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis ilmoitti keskiviikkona pyrkivänsä republikaanien ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleihin. DeSantisia pidetään entisen presidentin Donald Trumpin vahvimpana haastajana, vaikka hänen kannatuksensa on ollut laskussa. Kuvernööri ei saanut Twitterissä tapahtuneesta kampanja-avauksestaan toivomaansa potkua, sillä lähetystä häiritsivät tekniset ongelmat.

DeSantisilla on oikean hyökkäysreitin löytämisessä samat ongelmat kuin muillakin Trumpin haastajilla. Ehdokkaan pitäisi onnistua voittamaan Trump esivaalissa mutta välttää suututtamasta Trumpin kannattajia, joita tarvitaan varsinaisessa vaalissa. DeSantis on yrittänyt ratkaista ongelman tarjoamalla kovaa oikeistolaisuutta ja trumpilaisuutta ilman Trumpia. Se ei tunnu purevan, sillä Trumpia tuki tuoreessa kyselyssä republikaaneista 56 prosenttia ja DeSantisia 25 prosenttia. DeSantisin vahvin valtti voi olla se, että hän on menestynyt Trumpia paremmin kyselyissä presidentti Joe Bidenia vastaan.

Ulkopolitiikassa DeSantis peesaa Trumpia, joka haluaa pienentää Yhdysvaltojen globaalia roolia. Trump on sanonut olevansa valmis sopimaan rauhasta antamalla Venäjälle osia Ukrainasta. DeSantis taas sanoi maaliskuussa, ettei Ukrainan ja Venäjän välinen ”aluekiista” kuulu Yhdysvaltojen elintärkeisiin intresseihin, joten amerikkalaisten kannattaa keskittyä sisäisiin asioihinsa.

Trumpin ja DeSantisin sanat ovat hunajaa Kremlille, jota toivo jommankumman vaalivoitosta kannustaa pitkittämään sotaa. Trumpia tukeneille Euroopan kansallismielisille asetelman pitäisi olla herätys, sillä nyt nähdään, mihin oma maa ensin -ajattelu johtaa: maailmaan, jossa demokraattiset maat eivät pysty yhteisvoimin vastustamaan sotaisia diktaattoreita. Ukrainan tukijoiden toivo näyttää tulevissa vaaleissa olevan Joe Bidenin varassa.

