Venäjä ja Ukraina jatkavat hermopeliään Ukrainan odotetun hyökkäyksen alla.

Kun katseet tällä viikolla kohdistuivat Ukrainaan ja Venäjän johtajan Vladimir Putinin Moskovaan koolle kutsumaan Euraasian talousfoorumiin, Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu lennähti Minskiin. Siellä Venäjän ja Valko-Venäjän puolustusministerit allekirjoittivat virallisen sopimuksen venäläisten taktisten ydinkärkien sijoittamisesta Valko-Venäjälle.

Virallinen sopimus oli ollut vain ajan kysymys siitä asti, kun Putin maaliskuussa kertoi Venäjän valmistelevan ydinkärkien siirtämistä Valko-Venäjälle. Torstain allekirjoitus oli kuitenkin Venäjälle uusi askel järjestelmällisessä suhteiden katkaisemisessa länteen. Suomalaisetkin ovat saaneet huomata asian: Venäjä sulki edustustojen tilejä ja irtisanoi sopimuksen kahdenvälisistä ylimääräisistä sotilaallisista arviointikäynneistä.

Ydinaseiden siirtely on aina vakava asia, minkä Venäjä tietää hyvin. Siksi se on niin mielellään muistutellut länttä suunnitelmistaan sijoittaa ydinkärkiä Valko-Venäjälle eli lähemmäs Nato- ja EU-maita. Kun tavoitteena on pelottelu, ydinkärjet ovat hyödyllisiä jo ennen kuin niitä on siirretty mihinkään. Epäselvyys vain lisää huolestuneita puheita lännessä, joten sitä pidetään yllä. Niinpä Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka ehti jo ilmoittaa Venäjän alkaneen siirtää ydinkärkiä, vaikka toisaalla on kerrottu sijoituspaikkojen viimeistelyn olevan vielä kesken.

Ydiniskun todennäköisyys on edelleen pieni. Venäjälle kyse ei olekaan vain ydinaseilla pelottelusta ja ydiniskun mahdollisuudella flirttailusta. Venäläisten ydinkärkien sijoittaminen Valko-Venäjälle on nimittäin myös keino entisestään vahvistaa Venäjän otetta Valko-Venäjästä. Ydinkärjet kun kuuluvat vastedeskin Venäjälle, ja niiden sijoituspaikoista tulee käytännössä Venäjän pysyviä sotilastukikohtia Valko-Venäjällä.

Samalla kun Venäjä kiristi entisestään otettaan Valko-Venäjästä, Ukrainassa odotettiin Ukrainan joukkojen hyökkäystä.

Ukrainan suunnitelmat Venäjän miehittämien alueiden vapauttamiseksi selvästi hermostuttavat Venäjällä. Venäjän onnistuminen Bahmutin valtauksessa oikeastaan vain korosti Venäjän joukkojen heikkoutta. Vaikka Venäjä oli tehnyt Bahmutin valtaamisesta kunniakysymyksen, se joutui käyttämään pienen ja strategisesti melko vähäpätöisen kaupungin valtaamiseen vuoden ja uhrasi siihen valtavan määrän sotilaita.

Tätä vain korosti sodan leviäminen hetkeksi Venäjän puolelle, kun Kremliä vastustavat ja Ukrainaa tukevat venäläisjoukot hyökkäsivät Belgorodin alueelle. Venäjän vallanpitäjät kutsuivat tapahtumia terrori-iskuiksi ja vannoivat kostoa, mutta tilanne oli Venäjälle paitsi kiusallinen myös levottomuutta herättävä.

Ukrainassa tämä tiedetään. Ukraina onkin lisännyt henkistä painetta monin tavoin. Selvin merkki on jatkuva huhumylly Ukrainan suurhyökkäyksestä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin menestyksekkäät ulkomaanvierailut ja niillä saadut lupaukset tuesta ja uusista asetoimituksista vaikuttavat nekin, kun venäläisjoukkojen taistelumoraali tiedetään huonoksi. Ukrainassa lasketaan hyökkäyksen etenevän helpoiten, kun venäläiset pakenevat sen tieltä, kuten esimerkiksi Harkovan alueella tapahtui.

Ukraina on taitavasti pitänyt salassa hyökkäyssuunnitelmansa samalla, kun se on kouluttanut omia joukkojaan ja antanut Venäjän uhrata omiaan.

Ukrainalla on riskeistä huolimatta monta etua puolellaan, mutta sillä on myös paine kääntää sodan suunta ja vapauttaa alueitaan. Venäjän johtoa valtavat miestappiot eivät näytä vaivaavan, joten nykyisen junnauksen jatko sopii sille paremmin. Vaino ja propaganda pitävät kotirintaman hiljaisena, kun Venäjän johto toivoo Yhdysvaltojen presidentin vaihdosta.

Silti Ukrainalla on se kaikkein tärkein: sotilaat, jotka ymmärtävät, minkä puolesta he ovat taistelemassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.