Oikeistohallituksen synty näyttää yhä varmemmalta. On aika valmistautua levottomaan politiikan syksyyn.

Oikeistohallituksen synty kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien pohjalle näyttää hyvin todennäköiseltä sen jälkeen, kun Säätytalolla saavutettiin sopu neuvottelujen etukäteen vaikeimpina kysymyksinä pidetyistä maahanmuutosta ja ilmastotoimista.

Viime viikon vääntöihin liittyi aitoja erimielisyyksiä, mutta myös paljon mielikuvapeliä siitä, kuka hallitusneuvotteluissa vie ja ketä viedään. Siinä niin perussuomalaiset kuin Rkp:kin saivat oman hetkensä julkisuudessa.

On vaikeaa arvioida, kuinka lähellä neuvottelujen katkeamista todellisuudessa käytiin. Neuvottelujen kipukohdat olivat etukäteen tiedossa, joten olisi erikoista, ellei hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) olisi tehnyt perussuomalaisten kanssa tarpeellisia stressitestejä ennen kuin päätti, mitkä puolueet Säätytalolle kutsutaan. Rkp:llä taas on neuvottelujen kaatamisessa niin paljon hävittävää, ettei puolue sitä ihan helposti tee.

Vaikka edessä on vielä monta vaikeaa asiaa ennen kuin hallitus on kasassa, jo nyt voi alkaa pohtia sitä, millaisen hallituksen Suomi saa. Ilmeinen vastaus: hyvin oikeistolaisen. Talouspolitiikassa kaikki puolueet ovat selvästi oikealla, vaikka sävyerojakin löytyy. Kokoomus ja Rkp kuuntelevat pääomapiirejä ja vientiyrityksiä, kun taas perussuomalaiset on enemmän kallellaan Suomessa toimiviin pienempiin yrityksiin.

Eroa on arvoissakin. Kokoomuslaisten ja rkp:läisten valtavirta on koulutettu, kansainvälinen ja suvaitsevainen, mutta puolueissa on myös omat konservatiivinsa, jotka tulevat lähelle perussuomalaisia ja kristillisdemokraatteja. Siten tuleva hallitus on paitsi oikeistolainen myös melko konservatiivinen.

Tuleva hallituspohja ei ole välttämättä se, jonka kokoomus olisi mieluiten valinnut. Vielä vuonna 2017 nykyisen kaltaiset perussuomalaiset eivät kelvanneet Orpolle hallitukseen erilaisen ”ihmiskäsityksensä” vuoksi. Perussuomalaisten uusi eduskuntaryhmä on sekä kokematon että arvaamaton, joten hallituskaudesta voi tulla hyvinkin värikäs.

Edessä olevat vaikeat ratkaisut olisivat luultavasti sujuneet yhteiskunnallisesti pienemmillä laineilla, jos Sdp olisi saatu houkuteltua hallitukseen. Siinä tilanteessa kokoomukselle olisi voinut riittää hiukan rauhallisempikin sopeutustahti.

Nyt sitä vaihtoehtoa ei päästy edes katsomaan, sillä Sdp kävi vaaleihin niin vasemmistolaisella linjalla, ettei edellytyksiä sinipunaan käytännössä ollut. Demarien haluttomuuden hallitukseen on kyseenalaistanut esimerkiksi puolueen veteraanivaikuttaja Erkki Tuomioja Facebook-kirjoituksissaan.

” Perussuomalaisten ja Rkp:n sanasota ei lupaa hyvää.

Tässä tilanteessa kokoomus pyrkii ajamaan läpi ne asiat, jotka eivät muilla kokoonpanoilla – eivätkä varsinkaan demarien kanssa – onnistuisi. Se voi tarkoittaa työmarkkinoille rajuja uudistuksia, kuten ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja lyhentämistä, paikallisen sopimisen edistämistä sekä lakko-oikeuteen puuttumista.

Kokoomuksen niskaan hengittävät elinkeinoelämän järjestöt: Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät näkevät hallituspohjassa poikkeuksellisen mahdollisuuden saada läpi omia toiveitaan. Siksi järjestöt ovat onnistuneet hautaamaan keskinäiset erimielisyytensä ja laatineet hallitukselle elinkeinoelämän yhteiset hallitusohjelmatavoitteet.

Kokoomus haluaa ajaa talousuudistukset läpi heti hallituskauden alussa, koska puolueella ei ole kovin suurta luottamusta siihen, että hallitus pysyy neljä vuotta pystyssä. Säätytalolla käydyt neuvottelut eivät ole tuota luottamusta parantaneet, eikä perussuomalaisten ja Rkp:n sanasota lupaa hyvää.

Suuria muutoksia ei saada Suomessa läpi helposti, se nähtiin viimeksi Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella. Sanna Marinin (sd) hallituskauden jälkeen mielipideilmasto on entistä polarisoituneempi, kun puolueet ovat liikkuneet kohti laitoja ja poliittinen keskusta on tyhjentynyt. Kun siihen tilanteeseen istutetaan selkeästi oikeistolainen hallitus, odotettavissa on myrskyisiä aikoja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.