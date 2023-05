Presidentti Sauli Niinistö vierailee torstaina ja perjantaina Brasiliassa, joka on liukumassa Kiinan leiriin. Matka on henkistä jatkumoa Niinistön huhtikuussa tekemälle matkalle Etelä-Afrikkaan.

Luiz Inácio Lula da Silva teki viime vuonna näyttävän paluun Brasilian johtoon voittamalla presidentinvaaleissa tropiikin Trumpina tunnetun äärioikeistolaisen Jair Bolsonaron. Euroopan unionissa huokaistiin helpotuksesta. Brasilian toivottiin palaavan ilmastopolitiikan pöytiin ja kiinnostuvan Euroopasta.

Huojennus vaihtui nopeasti huoleksi. Lula tiivistää Brasilian suhteita paitsi Venezuelaan ja muihin naapureihinsa myös Kiinaan ja Venäjään – senkin uhalla, että suhde Yhdysvaltoihin heikkenee.

Lulan Brasilia on suurin aidalla istuja, kun olisi otettava kantaa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Lula tukee Kiinan laatimia Ukrainan tulevaisuutta koskevia suunnitelmia. Onpa Lula hakenut myös jonkinlaista välittäjän roolia.

Brasilia on Latinalaisen Amerikan mahti ja mukana Brics-maiden eli Kiinan, Brasilian, Venäjän, Intian, ja Etelä-Afrikan yhteenliittymässä. Brics on Brasilialle tärkeä viiteryhmä. Lula vieraili huhtikuussa Pekingissä, jossa Brasilia ja Kiina solmivat kymmeniä kauppa- ja investointisopimuksia. Taloussuhde Kiinaan on Lulalle sisäpoliittisesti hyvin tärkeä. Kiinalle tilanne on erittäin edullinen.

Brasilia voi pian olla jo väärällä puolella aitaa. Euroopan unionilla ei kuitenkaan juuri ole kättä pidempää, jolla kohti Lulaa voitaisiin kurottaa. EU:n ja Mercosur-maiden kauppasopimustakin on tahkottu neljännesvuosisata.

Suomen ja Brasilian suhteita hoidetaan tällä viikolla, kun presidentti Sauli Niinistö vierailee pääkaupunki Brasíliassa ja São Paulossa yritysvaltuuskunnan kanssa. Matka on henkistä jatkumoa huhtikuiselle Etelä-Afrikkaan tehdylle matkalle.

Maailma jakautuu blokkeihin, ja aidalla istuu myös maita, joilla on kanssamme yhteinen arvopohja. Sekä Etelä-Afrikan että Brasilian liuku Kiinan ja Venäjän leiriin on uhka Suomellekin. Vaikka Niinistö ei saa Lulan päätä kääntymään, on tätä muistutettava, ettei Ukrainan suvereniteettia poljeta.

