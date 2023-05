Osa yrityksistä ja valtioista voittaa, osa menettää kilpailukykyään. Suomi voi olla yksi niistä maista, jotka hyötyvät eniten vihreästä siirtymästä.

Raskaassa teollisuudessa on menossa iso murros, kun maailma irtoaa hiilestä ja investoi vetyyn. Markkinoita jaetaan uusiksi. Osa yrityksistä ja maista voittaa, osa menettää kilpailukykyään. Suomi voi olla yksi niistä valtioista, jotka hyötyvät eniten vihreästä siirtymästä.

Vihreä siirtymä tarvitsee ainakin toistaiseksi monenlaisia julkisia tukia. EU:n tai jäsenvaltioiden hyviksi vihreiksi yrityksiksi leimaamat voivat saada taloudellisia etuuksia tai muuta poikkeuskohtelua. Tilanne houkuttelee investoijiksi sellaisiakin yhtiöitä, joista ei varmasti tiedetä, ovatko ne mittailemassa murrosajan tukien saatavuutta vai oikeasti vihreän siirtymän tarjoamien voittojen perässä.

Amerikkalainen Plug Power suunnittelee Suomeen kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta. Investoinnin arvo on yhtiön mukaan 3,9–7,3 miljardia euroa. Lopullinen investointipäätös tehdään vuosina 2025–2026. Tiistain ilmoituksen ja tuon ajankohdan välinen aika kulunee sen haarukoinnissa, miten EU ja Suomi voivat tulla yritystä vastaan.

Ainakin sähköverkkoa ja vetyinfraa tulisi kehittää julkisilla varoilla. Työpaikkoja tuoville ja Suomea vetytalouden kärkeen nostaville miljardi-investoinneille on vaikea sanoa ei.

Plug Power on oikeassa väittäessään, että jos jokin maa niin Suomi on tällaiselle investoinnille hyvä. Suomessa on uusiutuvaa energiaa, ja lisää tulee. Yhteiskunta on vakaa ja maaperässä riittää rikkauksia, joita tarvitaan vihreässä siirtymässä.

Huolta herättää se, että yritys on kroonisesti tappiollinen. Inkooseen isoa vihreään vetyyn tukeutuvaa vihreän teräksen tuotantoa suunnitteleva Blastr on puolestaan yhtiö, jolla osaaminen ja rahoitus on vähäistä.

Teollisuuden murros voi tietysti luoda yllättäviä iskun paikkoja niillekin, joilla ei vielä ole luottamusta herättävää pitkää historiaa tai isoa kassaa. Vaikka kaikki aiotut vetyinvestoinnit eivät toteutuisikaan, todennäköisesti toteutuvia investointeja on miljardien eurojen edestä.

