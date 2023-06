Tänä keväänä valmistuvat nuoret saivat koronavirusepidemian vuoksi oppia, että tässä maailmassa kaikki voi muuttua hetkessä. Sille opille on käyttöä jatkossakin.

Tänään Suomessa juhlitaan uusia ylioppilaita, kun valkolakin painaa päähänsä noin 25 100 lukiolaista. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuvilla ei ole samanlaista yhtä suurta lakkiaispäivää, mutta kevätlukukauden aikana niissä suoritetaan yli 30 000 tutkintoa. Kaikilla opintonsa päättävillä on syytä juhlaan.

Tänä keväänä valmistuvaa ikäluokkaa on koeteltu poikkeuksellisella tavalla. Koronavirusepidemia siirsi oppilaitokset etäopetukseen maaliskuussa 2020 noin kahdeksi kuukaudeksi. Uusia sulkuja koettiin syksyllä 2020 sekä keväällä 2021. Opiskelujen yllä leijui jatkuva epävarmuuden ilmapiiri.

Muutokset iskivät oppilaisiin hyvin eri tavalla. Lukioissa osa oppilaista saattoi jopa hyötyä itsenäisestä etäopiskelusta, mutta monille se tuotti vaikeuksia. Parhaiden ja heikompien oppilaiden erot kasvoivat. Ammatillisissa oppilaitoksissa etäopiskelu oli vaikeaa, koska käytännön harjoittelua on kotona vaikea tehdä.

Jälkikäteen on voitu todeta, ettei koulujen sulkemisilla ollut juurikaan merkitystä epidemian etenemiseen. Sen sijaan niillä oli suuri merkitys opiskelijoiden arkeen ja hyvinvointiin. Mielenterveyden ongelmat ovat nuoria uhkaava epidemia, ei koronavirus. Koronaviruspandemiassa nuoret joutuivat sijaiskärsijöiksi.

Pandemia oli tämän kevään nuorille kylmä kaste maailmaan, johon he ovat nyt astumassa. Se on epävarmuuden maailma, jossa asiat liikkuvat niin nopeasti ja arvaamattomiin suuntiin, ettei tulevaisuudesta voi tietää aivan varmasti edes muutaman kuukauden päähän. Se näkyy niinkin arkisissa asioissa kuin lomamatkojen varauksissa. Varmojen suunnitelmien sijaan on tullut pysyvä ehkä-elämä.

Tulevien vuosikymmenien haasteet ovat valtavia. Ilmastonmuutos ja lajikato ovat osoittaneet planeetan rajat, joihin ihmislajin on mukauduttava.

Niihin vastaamista vaikeuttaa kansainvälinen jännitys, joka on purkautunut Ukrainan sodassa. Se ei ole sattumaa: menneisyyden vangiksi jäänyt Venäjä yrittää kääntää kelloja taaksepäin. Ei se tule siinä onnistumaan.

Maailman nopea muutosvauhti on nostanut esiin muitakin menneisyyteen kiinnittyneitä voimia eri puolilla maailmaa. Autoritaarisille johtajille ja populistisille liikkeille yhteistä on se, että ne tarjoavat yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. Niiden menestystä on kuitenkin vaikeaa estää, elleivät vastuulliset ja tosiasiapohjaiset päätöksentekijät kykene tarjoamaan uskottavia polkuja eteenpäin. Nyt tarvittaisiin uudenlaisia todellisuushahmotuksia ja uudenlaista johtajuutta.

Tulevaisuuden rakennuspalikat ovat jo olemassa, ne tunnetaan. Digitalisoitumisen vallankumous on vasta alussa, mutta edessä ovat jo tekoälyn tuomat uudet mullistukset, jotka uudistavat radikaalisti arkea ja yhteiskuntaa: opiskelua, työelämää, palveluja, mediaa, päätöksentekoa, ihan kaikkea.

Muutoksen voima tiedetään: se on suunnaton. Mutta tekoäly pystyy niin hyvään kuin pahaankin. Mahdollisuuksien kirjoa kuvaa kaksi tuoretta lehtiotsikkoa:

”BBC: Tekoäly seuloi superbakteeriin tehoavan antibiootin puolessatoista tunnissa” (HS 25.5.).

”Asiantuntijat: Tekoälyn uhat tulisi nähdä pandemioiden ja ydinsodan kaltaisena riskinä” (HS 31.5.).

Kumpaan ääripäähän päädytään, se on – ainakin vielä toistaiseksi – meistä ihmisistä kiinni.

Keksittyä ei voi tehdä keksimättömäksi. Se, mikä voidaan tehdä, tehdään – jos ei meillä, niin muualla. Muutosta ei voi väistää, aikalisääkään on turha anoa. Siksi uuteen on pakko tarttua ja käyttää sitä hyvään eikä pahaan. Se on mahdollista. Jos ei tiedä, miten asiat menevät, kannattaa uskoa niiden sujuvan hyvin. Ja toimia sen puolesta, toimia kovasti.

Nyt eletään suurten muutosten aikaa, ja muutosten ajat ovat aina myös nuorten ihmisten aikaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.