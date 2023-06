Energian hinnat eivät enää hätistä inflaatiota kovempaan vauhtiin.

Suuren tutkijan Isaac Newtonin suuhun on asetettu sanonta: ”What goes up, must come down.” Mikä nousee ylös, ennen pitkää kyllä laskee alas. Olipa sanonta oikeasti Newtonin keksimä tai ei, se pätee inflaatioon.

Kesän alkaessa tunnelmat Euroopassa ovat aivan toiset kuin vielä viime kesän lopulla. Eurooppa valmistautui vielä vajaa vuosi sitten energiapulaan. Suomessa laadittiin suunnitelmia, miten sähköä säännöstellään. Energiapulan arvioitiin vievän Euroopan pahaan taantumaan. Sähkö- ja kaasulaskujensa kanssa vaikeuksiin joutuneita kuluttajia lepyteltiin tuilla. Suomikin laati omat tukimallinsa, jotka tosin menivät aika tavalla metsään: ne suuntautuivat myös hyvätuloisille ja olivat vähän myöhässäkin.

Inflaatio oli jo valmiiksi nousussa, mutta nyt se kiihtyi äkkijyrkästi energiavetoisena. Vaikutukset ulottuivat kaikkialle reaalitalouteen, niin elintarvikkeisiin kuin hoitovastikkeisiinkin.

Inflaation kiihtyminen on taittumassa energian hintojen voimalla. Suomessa saa pörssisähköä välillä ilmaiseksi. Ydinvoimaloiden tuotantoa rajoitetaan, kun sähköä syntyy jo liikaakin. Liikennepolttoaineet maksavat suurin piirtein sen, mitä ne maksoivat ennen inflaatiokriisiä ja Ukrainan sotaa.

Energian halpeneminen näkyy ikävä kyllä viipeellä monissa muissa hyödykkeissä. Liikkuminen halpeni toukokuussa huhtikuuhun verrattuna, mutta elintarvikkeet vain kallistuivat. Suomen kaltaisessa, parin kolmen ruokakauppaketjun hallitsemassa maassa hinnat nousevat helposti, mutta laskevat hitaasti: hintojen alennuksista ei tule kisaa, jossa tarvitsisi varaslähtöä pelätä.

Viipeellä vaikuttavat hintojen ja kustannusten muutokset Euroopassa voivat johtaa siihen, että kovan inflaation odotetaan jatkuvan ja Euroopan keskuspankki (EKP) joutuu reagoimaan näihin odotuksiin. EKP todennäköisesti nostaa kesäkuussa ohjauskorkoja, koska todisteet käänteestä ovat sen mielestä vielä vähäiset. Jos inflaatio jatkaa hidastuvaa kehitystään lähiviikkoina, koronnostojen aika voisi olla ohi syksyllä.

