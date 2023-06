Viiden naisjohtajan hallitusviisikko on vaihtumassa oikeiston nelivaljakkoon. Väistyvän hallituksen vaiheista kerrotaan HBO:n tuoreessa dokumenttisarjassa.

Suomessa vietetään politiikan vaihtoviikkoja. Säätytalolla kootaan uutta hallitusta samaan aikaan, kun suoratoistopalvelu HBO:hon tulee nähtäväksi edellisestä hallituksesta kertova dokumenttisarja Viisi valittua. Nimi viitannee kolmiosaisen dokumentin lähestymistapaan, sillä ohjaaja Mia Halme on kertonut avoimesti ihailevasta suhteestaan väistyvään hallitukseen. Luvassa on ainakin feminististä näkökulmaa sekä vilkaisuja vallan kulissien taakse – toki päähenkilöiden asettamissa tiukoissa rajoissa. Maailmallakin Suomen väistyvä hallitus kiinnostaa. Viisi valittua on HBO Maxin ensimmäinen suomalaisdokumentti.

Dokumentin ilmestyessä puheenjohtajaviisikosta ensimmäinen on siirtymässä syrjään. Ensi viikonloppuna vihreät valitsevat Maria Ohisalon seuraajaksi joko espoolaisen Saara Hyrkön tai kaarinalaisen Sofia Virran. Molemmat ovat toisen kauden kansanedustajia. Puoluekokous vahvistanee jäsenäänestyksessä tehdyn valinnan.

Vihreiden surkea vaalitulos ei jättänyt Ohisalolle vaihtoehtoja, vaikka hän on ollut ahkera, asiantunteva ja puolueessa suosittu johtaja. Ohisalo myös toteutti pitkälti puolueväen linjauksia ja arvoja. Se tarkoittaa, että vihreiden ongelmat tuskin ratkeavat pelkästään henkilöä vaihtamalla. Tarvitaan myös uutta ajattelua.

Uutta lähtöä molemmat ehdokkaat myös tarjoavat. Kumpikin on Ohisalosta oikealle, Hyrkkö vähemmän ja Virta enemmän. Tärkeä ero on myös välimatka entiseen: Hyrkkö on lähempänä pääkaupungin ydinjoukkoa, Virta enemmän uudistaja. Hyrkkö lähti kisaan suosikkina, mutta Virta on kirinyt häntä kiinni kannatuksessa.

Syyskuussa pidettävässä Sdp:n puoluekokouksessa sivuun siirtyy väistyvän hallituksen pääministeri Sanna Marin, joka vei puolueensa vaaleihin ”kaikki tai ei mitään” -linjalla. Nyt käteen näyttää jäävän ”ei mitään”. Marinin itsensä kannalta linjaus oli ymmärrettävä, sillä kansainväliseen tähtiluokkaan kohonneella pääministerillä ei olisi ollut voitettavaa leikkauspolitiikkaa tekevän hallituksen valtionvarainministerin paikalla, mutta puolueen sisällä vaalitaktiikasta on muitakin mielipiteitä.

Demareissakin virta tuntuisi vievän oikealle, jos ennakkosuosikki Antti Lindtman voittaa viimeksi perhe- ja peruspalveluministerinä toimineen Krista Kiurun. Marinin oma tulevaisuus on auki, mutta veikkailuissa häntä viedään tärkeisiin tai ainakin näkyviin tehtäviin maailmalle. Historiaan Marin jää, se ei ole mielipidekysymys.

Viisikon jäsenistä opposition lapiotöihin lähtevät Vasemmistoliiton Li Andersson ja keskustan Annika Saarikko. Andersson on tosin jo ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajuudesta kesällä 2025.

Saarikolla tuntuisi sen sijaan olevan höyry päällä. Raskaan ja kuluttavan hallituskauden jälkeen Saarikko saattaa suorastaan odottaa sitä, että pääsee maksamaan perussuomalaisille potut pottuina. Taistelu huoltoasemakansan suosiosta käy jo kuumana.

Viisikosta ministerinä on jatkamassa vain Rkp:n Anna-Maja Henriksson, joka on nousemassa selvästi viime hallituskautta näkyvämpään rooliin. Jo hallitusneuvotteluissa Henrikssonin harteille on kasattu vastuu ilmastosta, ihmisoikeuksista ja Suomen maineesta.

Henriksson itse on luonteeltaan kaukana lipunheiluttajasta, mutta etelän rkp:läisten tuskaa sellainen saattaa helpottaa. Liian pitkälle Rkp tuskin kuitenkaan menee, onhan se kuitenkin porvaripuolue, joka on juuri istunut neljä vuotta kiltisti punavihreiden dominoimassa hallituksessa. Viime vuodet on murjottanut kielipuolueen oikeistosiipi, nyt on etelän liberaalien vuoro kulkea suut mutrussa.

Viisikkohallitus keräsi huomiota, koska sen muodosti viisi naista, joista neljä oli vieläpä alle 40-vuotiaita. Nyt ollaan mielikuvissa menossa laidasta toiseen, ei kuitenkaan aivan kaikessa: myös pian muodostettavan hallituksen neljästä puoluejohtajasta kolme olisi naisia.

