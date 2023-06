Suomenruotsalaisten päälehti on toiminut pitkään tappiolla. Nyt apuun tuli ruotsalainen Bonnier News.

Hufvudstadsbladet (HBL) on saamassa pääomistajakseen ruotsalaisen Bonnierin. HBL Mediaksi nimettävän yhtiön omistuksesta 51 prosenttia on Bonnier Newsilla ja 49 prosenttia Konstsamfundetin KSF Medialla. Kauppa avaa HBL:lle tien ulos umpikujasta. Konstsamfundet on tukenut pitkään tappiolla toiminutta lehteä 2,5,–3,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Se on riittänyt pitämään lehden elossa, muttei tarvittaviin uudistuksiin. Nyt lehti saa tukea Ruotsista, jossa Bonnierin Dagens Nyheter (DN) on onnistunut loikassa kannattavaksi digimediaksi. Tuo osaaminen auttaa HBL:ää, joka voi myös käyttää DN:n sisältöjä esimerkiksi ulkomaanuutisissa. Suomalaisillekin aukeaa kanavia Ruotsiin.

Yrityskauppojen yhteydessä on tapana korostaa osapuolten korkeita motiiveja, vaikka kyse olisi silkasta ahneudesta. Tämän kaupan takaa aitoa kulttuuritahtoa voi löytyäkin, vaikka haluaa Bonnier myös kääntää HBL:n voitolle – kuten terveeseen bisnekseen ja itsetuntoiseen journalismiin kuuluukin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.