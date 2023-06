Suomelle aukeaa mahdollisuus teolliseen menestykseen.

Sanna Marinin (sd) vetämä hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa, että hallitus tekee tutkimukseen perustuvaa politiikkaa. Välillä teki, välillä ei.

Seuraavalle hallitukselle olisi tarjolla ainakin kaksi teemaa, joissa olisi todellakin syytä kuunnella asiantuntijoita. Ne ovat energia- ja talouspolitiikka. Osaajien kuuleminen on paikallaan aina ja kaikissa teemoissa, mutta näissä kahdessa voidaan nyt tehdä isoa vahinkoja Suomen taloudelle – siis jos asiantuntijat ohitetaan.

Suomi oli viime vuonna ainoa unionin velkakriteerit ylittänyt EU-maa, joka vain jatkoi velkaantumistaan. Suomesta on vaikeaa löytää asiantuntijaa, joka ei olisi huolissaan kehityksestä ja vaatisi suunnanmuutosta. Asiantuntijoiden – kuten valtiovarainministeriön – viestiä ei pidä vääristää poliittisista syistä siihen muotoon, että ministeriö vaatisi äkkisäästöjä kulutuksen ja yhteiskuntarauhan kustannuksella. Viesti on pikemminkin, että hallituksen on sovittava pian ohjelmasta, joka kääntää kurssia vuosien mittaan. Tähän tulkintaan on helppo yhtyä.

Energiapolitiikassa Suomi on joutunut hieman yllättäen etujoukkoon. Meillä on ydinvoimaa, vesivoimaa ja tuulivoimaa – lähes päästötöntä sähköntuotantoa. Päästötön sähkö houkuttelee raskaan teollisuuden murroksessa rahaa pohjoiseen. Suomeen on suunnitteilla lukuisia vetyyn perustuvia hankkeita, jotka perustuvat nopeasti kasvavaan tuulivoimaan.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin johdosta eläkkeelle pian jäävä Jukka Ruusunen on energia-alan asiantuntija. Hän kuvaa HS:n haastattelussa (HS 5.6.), miten Suomelle aukeaa energia- ja teollisuusmurroksen vuoksi kuin yhteensattumien summana mahdollisuus teolliseen menestykseen ja hyvinvointivaltion rahoitukseen. ”Jos tätä mahdollisuutta ei nyt Säätytalolla sössitä”, Ruusunen sanoi viitaten hallitusneuvotteluihin ja vihreän siirtymän arvostelijoihin.

Tähänkin tulkintaan on helppo yhtyä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.