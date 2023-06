Säätytalolta kuullut viestit ovat palkansaajajärjestöjen mielestä huolestuttavia.

On mahdollista, että hallituksenmuodostaja Petteri Orpo aikoo toteuttaa työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvät hallituksen hankkeet mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hallitus on nimitetty.

Kun hallituksenmuodostaja Petteri Orpo (kok) valitsi puolueet parhaillaan käytäviin hallitusneuvotteluihin, palkansaajajärjestöt eivät ihastuneet. Päällimmäisinä tuntoina taisivat olla epäluulo ja ehkä pelkokin.

Tähän asti neuvotteluista tihkuneiden tietojen perusteella epäluuloon on ollut aihettakin. Maanantaina kerrottiin, että sopu ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta on lähellä, ellei jo valmis. Hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla oli asiasta jo valmiiksi kannat, jotka ovat soviteltavissa yhteen.

Kokoomus on esittänyt myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston puolittamista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tiistaina, että hänen puolueensa on valmis ansiosidonnaisen porrastamiseen, mutta ei sen lyhentämiseen.

Hallitusneuvotteluissa ainakin kokoomuksella on ollut halua hakea muutosta ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksujen nykyiseen verovähennyskäytäntöön. Tähän saakka ay-jäsenmaksut on voinut vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina. Yritys muuttaa järjestelyä on herättänyt palkansaajajärjestöissä äänekkäitä vastalauseita. Maanantaina korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava jäsenliittoineen vaati verovähennysoikeuden säilyttämistä.

Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi ammattiliittojen jäsenten verotusta. Se taas olisi vastoin kokoomuksen verokantaa, jonka mukaan työn verotusta pitäisi keventää. Menee tietysti semantiikan puolelle, onko jäsenmaksu todella työnhankkimiskulu. Liittoon kuuluminenhan on vapaaehtoista.

Verovähennysoikeuden poistaminen olisi omalta osaltaan muuttamassa ammattiliiton jäsenyyttä vähemmän houkuttelevaksi: sen myötä tulisi uusi syy olla kuulumatta ammattiliittoon. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan saa jo nykyisin kuulumalla esimerkiksi liittoihin sitoutumattomaan Yleiseen työttömyyskassaan YTK:hon.

Ammattiliitoissa epäillään, että hallitus pyrkii määrätietoisesti heikentämään ammattiliittojen jäsenmäärää ja sen myötä liittojen painoarvoa yhteiskunnassa. Muutenkin palkansaajaliikkeessä on tulkittu, että hallitusneuvotteluissa kuunnellaan enemmän työnantajien järjestöjä kuin palkansaajaliittoja.

” Onko ay-jäsenmaksu työnhankkimiskulu?

Voi olla, että Orpo aikoo toteuttaa työelämään ja sosiaaliturvaan liittyvät hallituksen hankkeet mahdollisimman pian sen jälkeen, kun hallitus on nimitetty. Työelämäkysymyksistä hallitusneuvotteluihin nyt osallistuvien puolueiden kesken on sittenkin helpompi sopia kuin maahanmuutosta tai hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta.

Eikä varmaa ole sekään, istuuko Orpon hallitus täyttä aikaa – jos hän ylipäätään saa hallituksen muodostettua. Prosessihan on yhä kesken.

Orpo voi myös ajatella, että mitä varhaisemmassa vaiheessa palkansaajille ikävät muutokset pannaan täytäntöön, sen paremmin ne ehtivät unohtua vaalikauden aikana.

Tähän asti ammattiyhdistysliike on puristanut nyrkkiä taskussa ja tyytynyt lähinnä koviin puheisiin. Tekojen – kuten mielenosoitusten ja hallitusta vastaan suunnattujen poliittisten lakkojen – aika on ehkä syksymmällä. Poliittisten lakkojen kieltäminen sattuu olemaan työnantajajärjestöjen hallitukselle esittämällä toivelistalla.

Jos Orpo saa muodostettua porvarihallituksen ja se alkaa toteuttaa hallitusohjelmaansa, palkansaajat eivät juuri muuta voi kuin protestoida eri tavoin. Mutta jos Orpon tuleva hallitus pysyy vallassa seuraavien vaalien kynnykselle, palkansaajaimperiumin vastaisku saattaa vahvistua – silloin vastakkainasettelun jyrkkeneminen voisi heijastua myös vaalitulokseen ja kotimaan politiikka saattaisi heilahtaa oikeasta laidasta taas vasempaan. Monipuoluejärjestelmä alkaisi saada lisää kaksipuoluejärjestelmän piirteitä.

