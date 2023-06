Hallitusneuvotteluissa selvitetään, pitäisikö alkoholin myyntiä vapauttaa.

Hallitusneuvotteluissa käydään läpi laajasti suomalaista yhteiskuntaa ja markkinataloutta. Neuvotteluissa pohditaan muun muassa, mitä suomalaisille monopoleille ja monopolinomaisille järjestelyille pitäisi tehdä.

Veikkauksen siirtäminen lisenssijärjestelmän piiriin voi olla helppoa. Mikään puolue ei vastusta sitä.

Alkoholin myynnin monopoli on vaikeampi asia. Yksi myyntisääntelyn keventämistä vastustava toimija on tunnetusti sosiaali- ja terveysministeriö.

Alkoholin myynnin nykyistä suuremmalle vapaudelle on vasta-argumentteja. Niitä on perinteisesti haettu kansanterveyden puolelta: mitä halvempaa viina on, sitä enemmän siitä seuraa kuolemia ja sairauksia. Nykymaailmassa tämä yhtälö voi jo pettää, kun kulutustottumuksetkin muuttuvat.

Hallitusneuvottelijoille on tarjottu huonojakin perusteluja. Ministeriön mukaan kotimaassa tehtyjen oluiden ja Alkon myynti kärsisivät, jos ulkomailla tehdyt viinit pääsisivät viereisille hyllyille ruokakauppoihin. Väite tulee kertoneeksi, että nykyisellä järjestelmällä hankitaan kotimaiselle oluelle kilpailuetua. Tällainen perustelu rikkoo EU:n markkinavapauksia koskevia periaatteita ja heikentää myyntimonopolin vanhoja perusteluja.

Ministeriö tulkitsee myös, että jos viinit päästää ruokakauppoihin, niin silloin maitokauppoihin on pakko päästää myös väkevät. Tällainen Pandoran lipas -väite on pelottelua. EU:n mukaan prosenttien mukaista myynnin erottelua saa tehdä ja niin on tehtykin.

Ministeriö kertoi toisaalta neuvottelijoille, että väkevät juomat eivät ole vaarallisempia kuin miedot. Jos näin on, miksi me teemme jaon alkoholiprosenttien mukaisesti ja pidämme väkevät Alkossa?

Ei ole ensimmäinen kerta, kun sosiaali- ja terveysministeriö työntää päätöksentekoon outoja tulkintoja alkoholin myynnin säännöistä. Ministeriö harasi etämyynnin vapauttamista vastaan hatarin perustein. Se on lähtenyt puolustamaan monopolia argumenteilla, jotka tuhoavat monopolia ja heikentävät ministeriön omaa asemaa.

