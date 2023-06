Suomella on omat valttinsa suurvaltojen kilpailussa tekoälystä

Yhdysvaltojen ulkoministeri Antony Blinken piipahti viime viikolla kylässä. Blinken tapasi pääministeri Sanna Marinin (sd) ja ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ja piti Helsingin kaupungin­talolla puheen, jossa hän roimi Venäjää.

Terävä­sanainen puhe sai ansaitusti huomiota. Mutta oli muutakin. Suomessa Blinken allekirjoitti julkilausuman Suomen ja Yhdysvaltojen välisestä 6g-yhteistyöstä.

Suomessa Nato-jäsenyyden toivotaan syventävän suhdetta Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltoja yhteistyö kiinnostaa, sillä täällä on raaka-aineita ja teknologiaosaamista, jota amerikkalaiset haluavat.

Vaikka digitaalinen siirtymä ei ole vielä edes kunnolla 5g-maailmassa, seuraava verkkoteknologia on jo kehitteillä. 6g-osaaminen on Suomen tutkimusyhteisössä ja yrityksissä vahvaa. Suomi on aito edelläkävijä.

Nokia on Nato-Suomellekin valtti, samoin Ericsson Ruotsille. Kolmas iso peluri 5g:ssä ja 6g:ssä on kiinalainen Huawei. Yhdysvallat on Nokian ja Ericssonin varassa.

Nokia ja Ericsson ovat kumpikin vetämässä EU:n 6g-hankeita, joissa joukko teknologiayhtiöitä ja operaattoreita rakentaa Euroopalle johtajuutta 6g:n kehittämisessä ja standardoinnissa. Se on EU:n strategisen autonomian vahvistamista. Kisaa käydään myös Yhdysvaltoja vastaan.

Suomen 5g- ja 6g-osaaminen avaa monenlaisia kaupallisia ja poliittisia mahdollisuuksia. 6g-teknologia kiinnostaa myös puolustusteollisuutta.

Yhdysvaltojen kiinnostus suomalaiseen 6g-teknologiaan, tekoälyosaamiseen ja kvanttilaskentaan on todellista. Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen teknologiayhteistyö on pitkälti myös puolustusyhteistyötä.

” 6g on aikamoinen taikasana.

6g on aikamoinen taikasana. Sen huomioivat myös Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Henri Vanhanen, Charly Salonius-Pasternak ja Ville Sinkkonen tällä viikolla julkaistussa Suomen ja Yhdysvaltojen syventynyttä puolustusyhteistyötä läpikäyvässä tutkimuspaperissa. Natossa Suomi on Yhdysvalloille entistä kiinnostavampi kumppani kyberuhkien torjunnassa ja tiedustelun kehittämisessä.

Yhdysvalloilla on strateginen intressi suomalaisosaamiseen, mutta osaamisesta on kilpailua. Kiinan tyyliin on kuulunut tulla Eurooppaan ostelemaan kiinnostavia pieniä teknologiayrityksiä. Samoin toimivat yhä enemmän myös amerikkalaiset.

Suomalaisfirmoja kiinnostaisi myyminen, ei vain ostetuksi tuleminen. Myös EU:n kilpailukyky kiinnostaa Suomea uudella tavalla. Yhdysvallat on pidettävä lähellä, Venäjä loitolla ja Kiina-riskit hallittavina. Navigointi suurvaltakamppailun keskellä vaatii oman edun puolustamista.

EU-maiden ja Yhdysvaltojen kaupankäynnin välissä seisoo Ira. Ira on lyhenne Yhdysvaltojen Inflation Reduction Act -lainsäädännöstä. Kyse on massiivisesta lakipaketista, jolla tuetaan vihreää siirtymää ja kotimaisia investointeja Yhdysvalloissa.

Vaikka EU:llakin on omat investointiohjelmansa, Euroopan kilpailukyvylle Ira on vaikea rasti. Kun Yhdysvallat vetää kotiinpäin, EU:ssa valmistetuilta tuotteilta sulkeutuu markkina. Samaan aikaan Yhdysvallat vaatii katkomaan siteitä Kiinaan.

Suomalaisilla teknologiafirmoilla on intressinsä myös Kiinassa sekä kriittisiä riippuvuuksia kiinalaisista raaka-aineista ja tuotannosta.

Venäjän hyökkäyssota sekä Kiinan ja Venäjän tiivistyneet suhteet muuttivat jo EU-maiden suhdetta Kiinaan. Jos Yhdysvallat todella pitää EU-maita strategisina kumppaneinaan, se ei voi rakentaa kaupalle esteitä. Tästä Blinkeniä muistettiin myös Suomessa.

Suurvaltakilpailu on taistelua teknologian herruudesta. Yhdysvallat ei aio hävitä kisaa tekoälystä Kiinalle.

Yhdysvaltoja suomalaisosaaminen kiinnostaa, ja teknologiayhteistyö tuo liimaa suhteeseen. Se on tärkeää Suomelle turvallisuudelle ja taloudelle.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.