Ruotsalaisen kansanpuolueen sisällä hallitusneuvotteluihin osallistuminen hiertää. Osa pelkää puolueen menettävän sieluaan, mutta toisista hallitukseen meno on nyt erityisen tärkeää.

Kuluvana viikonloppuna puoluekokouksensa järjestää kaksi puoluetta, jotka molemmat pohtivat olemustaan ja olemassaolonsa tarkoitusta syvällisemmin kuin pitkään aikaan.

Seinäjoella kokoontuvat haavojaan nuolevat vihreät, Tampereella taas kokoustaan pitää hallitusneuvotteluissa sekä ulkoisia että sisäisiä mustelmia saanut Suomen ruotsalainen kansanpuolue (Rkp).

Toisin kuin vihreillä, Rkp:n kokouksessa ei ole virallista linjaväittelyä, sillä puolueella ei ole käynnissä puheenjohtajakilpaa. Nykyinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson haluaa jatkaa, eikä Rkp:ssä ole tapana haastaa istuvaa puheenjohtajaa.

Tämä ei tarkoita, etteikö puolueväki kävisi Tampereella tiukkoja keskusteluita. Hufvudstadsbladet arvioi jo pääkirjoituksessaan, että tällä kertaa puoluekokouksesta tuskin tulee ”tavanomaisen uneliasta”. Syynä ovat tietenkin käynnissä olevat hallitusneuvottelut, joihin Rkp osallistuu kokoomuksen, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanssa. Varsinkin todennäköinen hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa hiertää jo valmiiksi monia liberaalimpia Rkp:n jäseniä.

He pelkäävät Rkp:n menettävän ”liberaalin sielunsa” oikeistohallituksessa, jossa konservatiiveilla on vahva asema. Toisten mielestä hallituksessa on parempi olla mukana, eikä monipuoluehallitus kompromisseineenkaan tarkoita, ettei tärkeimmistä periaatteista pidettäisi kiinni.

Voi myös sanoa, että hallitusneuvottelujen myötä puolueen sisäiset jakolinjat ovat vain tulleet selvemmin näkyviin. Rkp:ssä on aina ollut erilaisia leirejä, joita kielikysymys yhdistää. Uudellamaalla ja Pohjanmaalla monista asioista ajatellaan eri lailla. Tähän asti se on näkynyt ulospäin erityisesti kiistana turkistarhauksesta. Siitä tosin keskustellaan Tampereella nytkin, sillä puolueen etelän väki ehdottaa, että puolue alkaisi ajaa turkistarhauksen kieltoa, mitä Pohjanmaalla vastustetaan.

” Rkp:lle on tärkeää olla hallituksessa.

Eduskuntavaalien alla Henriksson ei sanonut suoraan, että Rkp ei menisi perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen. Hän sanoi, että Rkp ei lähde perussuomalaista politiikkaa tekevään hallitukseen. Muotoilu jätti paljon tulkinnanvaraa, mikä oli sen tarkoituskin.

Rkp:n ja perussuomalaisten isot näkemyserot monissa asioissa ovat olleet kauan tiedossa, on kyse sitten suhtautumisesta ilmastonmuutokseen, vihreään siirtymään, maahanmuuttoon, populismiin, Suomen asemaan maailmassa, vähemmistöjen oikeuksiin. Moninkertaisena hallituspuolueena Rkp on myös ollut tekemässä monia perussuomalaisten arvostelemia päätöksiä, joita se nyt saa puolustaa.

Näitä eroja on yritetty sovitella hallitusneuvotteluissa jo toista kuukautta niin, että kaikki säilyttävät kasvonsa. Maahanmuutto- ja ilmastokiistoissa on löydetty sopu. Sen jälkeen on keskusteltu kehitysyhteistyöstä, sillä Rkp:lle ei käy perussuomalaisten vaatima suurleikkaus.

Rkp:ssä ärsyynnytään helposti, jos puoluetta kutsuu kielipuolueeksi. Sitä se kuitenkin on. Monet ideologisesti keskenään eri mieltä olevat suomenruotsalaiset äänestävät Rkp:tä, koska tietävät, ettei millekään muulle puolueelle ruotsin ja ruotsinkielisten palveluiden puolustaminen ole lopulta kynnyskysymys. Vaikka Rkp vaalien alla haaveili suomenkielisten liberaalien äänestäjien houkuttelusta, ruotsi ja ruotsinkielisten oikeudet ovat puolueen ytimessä.

Siksi Rkp:lle on tärkeää olla hallituksessa ja hallituksessa olla lojaali pääministeripuolueelle.

Niin on erityisesti nyt. Rkp:ssä tiedetään, ettei se päätä hallituksen kokoonpanoa. Ulosmarssi johtaisi oppositioon. Sinne Rkp:ssä moni ei halua, sillä puolueessa on opittu, että jos perussuomalaiset ovat hallituksessa, Rkp:nkin pitäisi olla.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.