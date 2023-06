Epäluottamus Venäjään on suurta, ja se näkyy myös radikaaleina muutoksina diplomaattisuhteissa.

Suomen vastavakoilusta ja vastatiedustelusta vastaava suojelupoliisi on vähentänyt Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana järjestelmällisesti venäläisten tiedustelu-upseerien läsnäoloa Suomessa. Supo on kertonut puolittaneensa viime vuonna Venäjän vakoojien määrän.

Tiistaina valtioneuvoston kanslia tiedotti, että Suomesta saa lähtöpassit yhdeksän Venäjän suurlähetystössä työskentelevää henkilöä. Karkotetut ovat diplomaattiasemassa toimineita vakoilijoita.

Karkotuksista kertominen on muutos Suomen linjassa. Päätös tiedotuslinjasta on poliittinen, ja sen teki Suomen johto presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Karkotettavien määräkin on iso.

Suomi seuraa monen muun Euroopan maan aiempaa avoimempaa tiedotuslinjaa venäläisdiplomaattien karkotuksista kerrottaessa. Täysin avointa tiedotus ei ole, sillä tiedustelupalvelut eivät tuo julki, mitä ne tietävät Venäjän toimista.

Venäjä vastannee karkottamalla suomalaisia diplomaatteja, sillä tyyliin kuuluu toimia niin sanotusti vastavuoroisesti. Epäsuhdan vastatoimiin tuo se, että suomalaisdiplomaatteja on Moskovassa huomattavasti vähemmän kuin venäläisiä Helsingissä.

Suomen ja Venäjän suhteet ovat hyvin huonot, eikä sitä ole syytä peitellä. Avoin linja karkotuksista on tervetullut. Ulkoministeriö sai aiemmin toukokuussa osakseen arvostelua, kun ministeriö ei ollut tiedottanut siitä, että Suomen edustustojen pankkitilit Venäjällä oli jäädytetty.

Epäluottamus Venäjään on suurta, ja se näkyy myös radikaaleina muutoksina diplomaattisuhteissa. Toukokuun lopussa Venäjä irtisanoi Suomen Murmanskin ja Petroskoin konsulaattien perustamissopimuksen. Toimipisteet Suomi oli jo tilapäisesti sulkenut.

Vastaavia muutoksia voi tulla vielä lisää. Pohjakosketusta suhteissa ei taida olla vielä saavutettu.

