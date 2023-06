Ukraina tarvitsee apua, sillä Dneprin suuren padon räjäytys aiheutti inhimillisen ja ekologisen kriisin. Lisäksi se heikentää Ukrainan energiainfrastruktuuria entisestään.

Venäjän viime vuonna Ukrainassa aloittamassa hyökkäyssodassa on nähty jo aivan liikaa kauheuksia, mutta tiistaina koettiin taas uusi kauheus. Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Kahovkan padon tuho aiheutti paitsi suuren inhimillisen kriisin myös vakavia ympäristötuhoja.

Vaikka täyttä varmuutta asiasta ei vielä olekaan, merkit viittaavat siihen, että Venäjä räjäytti Dneprjoessa olevan suuren padon tarkoituksella. Pato sijaitsee Venäjän miehittämällä alueella, eli se on Venäjän valvonnassa. Venäjä on jo pitkään tuhonnut Ukrainan infrastruktuuria seurauksista välittämättä. Patoon tulleiden vahinkojen perusteella ne aiheutti rakenteisiin sidottu räjähde.

Venäjällä on myös motiivi. Padon räjäyttäminen ja sen aiheuttama tulva vaikeuttavat huomattavasti Ukrainan kauan odotettua vastahyökkäystä Etelä-Ukrainassa Dneprin yli. Joesta tuli rintamalinja, kun ukrainalaiset saivat viime vuoden lopulla vapautettua Hersonin ja ajettua Venäjän miehitysjoukot joen etelä- ja itärannalle. Tilanne on sen jälkeen jumiutunut asemasodaksi, mutta on arveltu, että Ukraina pyrkii jakamaan Venäjän Etelä-Ukrainassa miehittämän alueen kahteen osaan. Tällainen kiila katkaisisi myös Venäjän valtaaman maayhteyden Venäjältä Krimille.

Padon räjäytyksen jälkeen Ukrainalla on vähemmän hyökkäyspaikkoja, mikä hyödyttää Venäjää. Venäjän ei tarvitse varautua hyökkäykseen laajalla rintamalla, joten se voi keskittää joukkojaan.

Räjäytyksen julistaminen käännekohdaksi on todennäköisesti ennenaikaista. Ukrainan sodanjohto on mitä todennäköisimmin ottanut suunnitelmissaan huomioon sen mahdollisuuden, että Venäjä saattaa räjäyttää padon. Räjäytys voi kertoa myös Venäjän joukkojen epätoivosta tai jopa sähläyksestä. Asian tuomittavuutta tämä ei tietenkään vähennä.

Alkuviikosta on saatu viitteitä siitä, että Ukrainan vastahyökkäys on käynnistynyt.

Tätä vastahyökkäystä on odotettu pitkään, ja sillä on spekuloitu jo kuukausia. Joidenkin mielissä vastahyökkäys on kasvanut lähes myyttisiin mittoihin. Se on sopinut myös Ukrainalle, sillä tällaiset puheet ovat heikentäneet Venäjän miehitysjoukkojen taistelutahtoa entisestään. Etenkin kun Ukraina on saanut aiemmin vapautettua laajoja alueita hämäyksen turvin.

Ukrainan sodanjohto on koko ajan muistuttanut, ettei se ole antamassa asiasta mitään virallista ilmoitusta. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Ukraina on kertonut Yhdysvalloillekin lähinnä aikaikkunan, jolloin hyökkäys on todennäköinen.

Ukrainan joukot näyttävät aloittaneen pieniä hyökkäyksiä, joilla yritetään saada selville Venäjän joukkojen asemia, vahvuutta ja taistelutahtoa. Kyseessä on vanha taktiikka, jota yhdysvaltalaiset ovat kouluttaneet ukrainalaisia käyttämään. Varsinaiset iskut tehdään tämän tiedusteluvaiheen jälkeen.

Ukrainan hyökkäyksen onnistuminen on tärkeää paitsi Ukrainalle myös koko Euroopalle.

Nyt Ukrainalla on kuitenkin käynnissä myös toinen iso operaatio. Padon yli hyökyi Päijänteen verran vettä, minkä vuoksi joen alajuoksu padolta merelle tulvii. Asukkaita pitää evakuoida ja majoittaa. Tulvaveden mukana kulkee myös öljyä, kemikaaleja, lannoitteita ja rantatörmien miinoja. Venäjän jo valmiiksi vaurioittama energiainfrastruktuuri heikkenee lisää. Myös Venäjän miehittämästä Zaporižžjan ydinvoimalasta tulee lisähuolta, sillä se ottaa jäähdytysvetensä joesta.

Lisäksi diplomaattista energiaa on käytettävä siihen, että Venäjän miehityksen alla olevat, tulvasta kärsivät ukrainalaiset saavat apua. Venäjälle heidän auttamisensa kun ei näytä olevan kovin tärkeää.

Tähän kaikkeen Ukraina tarvitsee apua.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.