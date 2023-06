Pitkät kuukaudet Naton ovensuussa ovat osoittaneet, miten merkittävän päätöksen Suomi ja Ruotsi tekivät järjestöön hakiessaan. Maiden jäsenyys vahvistaa huomattavasti koko Pohjois-Euroopan turvallisuutta.

Ruotsin uusi terrorismilaki ja vastaaminen Turkin karkotuspyyntöihin ovat osasyy – mutta vain osasyy – siihen, että presidentti Erdoğan on nyt myöntymässä Ruotsin Nato-jäsenyyteen.

Mitä lähemmäksi Ruotsin Nato-jäsenyys tulee, sen suurempaa on Naton kannatus Ruotsissa. Nato-jäsenyyteen suhtautuu nyt erittäin myönteisesti 31 prosenttia ja melko myönteisesti 36,8 prosenttia ruotsalaisista, kertoo Ruotsin tilastokeskuksen mittaus.

Kannatuksen kasvu voi lohduttaa Ruotsin johtoa, vaikka päällimmäisin tunne lienee vielä turhautuminen. Sitä tuottaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Ruotsin ulko- ja turvallisuuspoliittinen identiteetti joutui läpivalaisuun Turkin erityisesti Ruotsin Nato-jäsenyydelle asettamien ehtojen vuoksi.

Myös Suomi oli kuukausia nappulana Turkin pelissä, mutta silti sivuosassa. Ruotsi joutui tekemään liikkeitä, joihin kuului muun muassa etäisyyden ottaminen Ruotsissa vaikuttaviin kurditoimijoihin. Ruotsin uusi terrorismilaki ja vastaaminen Turkin karkotuspyyntöihin ovat osasyy – mutta vain osasyy – siihen, että Erdoğan on nyt nostamassa jalkaansa jarrulta.

Erdoğanilla ei ole enää Ruotsin avulla voitettavaa. Presidentinvaalit ovat ohi, ja vaalivoiton jälkeen tuli puhelu Valkoisesta talosta. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden kytki Ruotsin Nato-jäsenyyden ehdoksi sille, että Yhdysvallat myy Turkille F-16-hävittäjiä. Naton agendalle Turkki sai terrorismihuolensa.

Ruotsi näyttää pääsevän Natoon ennen järjestön Vilnassa heinäkuussa järjestettävää huippukokousta. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg osallistui Ankarassa Erdoğanin virkaanastujaisiin, joissa Ruotsin asiaa edistämässä oli myös entinen pääministeri Carl Bildt. Torstaina Stoltenberg tapasi Ruotsin ulkoministerin Tobias Billströmin.

” Kulisseissa tehdään monenlaista pohjustusta.

Ensi viikolla koolla on Turkin, Ruotsin ja Suomen kolmikantaryhmä uudella kokoonpanolla. Turkin uudeksi ulkoministeriksi nousi tiedustelupalvelun johtaja Hakan Fidan. Tiedustelupalvelun johtoon taas siirtyi kolmikantaryhmässä Turkkia edustanut İbrahim Kalın.

Kolmikantaryhmän kokouksessa Turkki voisi todeta Ruotsin täyttävän ratifioinnin ehdot. Paine päätökselle on kova.

Kulisseissa tehdään monenlaista pohjustusta Ruotsin puolesta. Jos Ruotsin jäsenyys ennen Vilnaa uhkaa jäädä kiinni Turkin tai Unkarin parlamenttien aikatauluista, Ruotsin jäsenyyden voisi vahvistaa Nato-maiden yhteisellä julistuksella.

Ruotsi tarvitsee Nato-jäsenyyttä samoista syistä kuin Suomi. Turvallisuuspolitiikan perusta mureni helmikuussa 2022. Kyse ei ole vain myrskystä vaan ilmastonmuutoksesta. Venäjä haastaa Eurooppaa, ja samaan aikaan Yhdysvallat taistelee vallasta Kiinan kanssa.

Kylmän sodan jälkeinen aika on ohi. Sen symboliksi nousi Suomen ja Ruotsin Nato-päätös. Ruotsissa muutos oli rajumpi kuin Suomessa siksi, etteivät ruotsalaiset olleet juuri keskustelleet maansa Nato-jäsenyydestä ennen kuin Suomi pakotti Ruotsin siihen. Ruotsille tuli kiire vahvistaa kansallista puolustusta ja sen heikkoja lenkkejä, kuten Gotlantia.

Suomen ja Ruotsin yhteistyö on sujunut yhä hyvin, vaikka siitä jääneekin jonkinlainen trauma, ettei Natoon lopulta menty käsi kädessä.

Sekä Suomessa että Ruotsissa kuukaudet Naton odotushuoneessa ovat vaikuttaneet analyysiin turvallisuustilanteesta, Venäjästä ja Natosta. Odotusaikana vallalla oli huoli siitä, mitä Venäjä tekisi ennen kuin Suomi ja Ruotsi olisivat Naton viidennen artiklan suojassa.

Vaikka mitään vakavaa ei tapahtunut, huoli oli aiheellinen. Suomen ja Ruotsin tukena on ollut hyvin näkyvästi joukko isoja Nato-maita. Itämerellä on esitelty voimaa. Jonkin hyvin häikäilemättömän teon uhka ei ole vieläkään ohi. Kahovkan padon tuho Ukrainassa on muistutus siitä.

Suuri Venäjään liittyvä epävarmuus korostaa Suomen ja Ruotsin lähes samanaikaisen Nato-ratkaisun tärkeyttä. Nyt molemmissa maissa myönnetään myös aiempaa avoimemmin Naton ydinasepelotteen merkitys.

Natossa Suomi ja Ruotsi suunnittelevat Pohjois-Euroopan puolustusta yhdessä Yhdysvaltojen ja kaikkien muiden liittolaisten kanssa. Turvallisuus Euroopassa on todellakin yhteistä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.