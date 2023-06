Suomen energiatilanne on parempi kuin ennen Venäjän aloittamaa lännen vastaista energiasotaa.

Suomalaisten energiahuolet näyttäisivät olevan nyt ohi.

Tilastokeskus kertoi torstaina, että viime vuoden kovat energian hinnat jäivät jo historiaan. Liikennepolttoaineiden hinnat ovat palanneet suurin piirtein sille tasolle, jolla ne olivat ennen Ukrainassa syttynyttä sotaa.

Kaasua varten on Exemplar-varastolaiva Inkoossa, ja laivaa on täytetty. Kaasua riittää – todennäköisesti enemmän kuin on kysyntää. Maakaasun hinta on laskenut.

Sama kysynnän ja tarjonnan laki pätee sähköön. Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori toimii ja tuottaa sähköä. Tuotantoa on jouduttu rajoittamaan, koska sähköä on markkinoilla jo enemmän kuin kysyntää.

Sähköä saa nyt huomattavasti halvemmalla kuin viime vuoden lopulla. Hinnat ovat yhä korkeammalla kuin vuosi sitten, mutta suunta on ollut alaspäin.

Suomesta on tullut lyhyessä ajassa tuulivoiman maailmanmahti. Suomeen rakennettiin viime vuonna maatuulivoimaa viidenneksi eniten koko maailmassa. Uutta tuulivoimaa on suunnitteilla 121 gigawatin edestä. Nykyinen sähkönkulutus ylittyisi tulevalla tarjonnalla moninkertaisesti. Kulutuskin kasvaisi – erityisesti, jos Suomesta tulisi aiotusti iso vedyn tuottaja.

Energiamarkkinat ovat Suomessa todella hyvällä mallilla, jos ydinvoimalaa joudutaan käyttämään sähkön määrän säätelyyn eikä energiaa tuoda enää Venäjältä. Suomi saattaa olla kohta tuulivoiman ja vedyn mahtimaa.

Suomen energiatilanne on paremmassa iskussa kuin ennen Venäjän aloittamaa lännen vastaista energiasotaa, vaikka juuri sen avulla Venäjän päättäjät ovat yrittäneet tuhota lännen energiamarkkinat. Jos eurooppalaiset pääsevät ensi talven yli lämpimin varpain, vaara alkaa olla lopullisesti ohi.

