Vaalitappion haavojaan nuolevat ja muutosta toimintaansa etsivät vihreät vaihtoivat Seinäjoen puoluekokouksessa puheenjohtajan lisäksi muunkin puoluejohdon.

Karusta vaalitappiostaan toipuvat vihreät jatkavat puolueensa tilan ja tulevaisuuden pohtimista tänä viikonloppuna Seinäjoella.

Puoluekokouksen pääpäivä oli lauantai, jolloin vihreät valitsivat uuden puoluejohdon. Julkisuus keskittyi uuteen puheenjohtajaan Sofia Virtaan, mutta myös puoluesihteeri, kaikki varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuston puheenjohtaja vaihtuivat.

Itseruoskintaa on jatkunut kevään eduskuntavaaleista asti. Ne olivat vihreille selvästi traumaattinen kokemus. Puolue keräsi niissä lähes 40 prosenttia vähemmän ääniä kuin edellisissä. Eduskuntaryhmä supistui kolmanneksen, 13 kansanedustajaan. Erityisen näkyvä romahdus oli vihreiden ydinalueella Helsingissä, jossa puolue menetti suurimman puolueen aseman ja putosi kolmanneksi.

Syitä puolueen kannatusalhoon vihreät ovat löytäneet kahmalokaupalla. Monen mielestä mielikuva vihreistä on kaventunut liikaa, perinteinen liberaalihenki on heikentynyt, ja puolue näyttää olevan vailla uskottavaa talouspoliittista linjaa ja näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisestä. Puolue ei tavoita ihmisiä ilmasto- ja luontokatokysymyksillä, vaikka monet äänestäjät ymmärtävät niiden tärkeyden. Puolueen eliitin on syytetty siirtäneen puoluetta paitsi vasemmalle myös totisemmaksi, ylimielisemmäksi ja oikeaoppisuutta korostavaksi.

Tällainen laaja keskustelu on tietenkin osin keskenään ristiriitaista, sillä puolueissa on aina sisäistä ristivetoa. Vihreissä itsekritiikki lisäksi usein tarkoittaa muiden vihreiden virheiden luettelemista. Kritiikki myös keskittyy helposti ylätasolle ja unohtaa käytännön poliittiset päätökset. Kuten sen, että koronarajoitukset osuvat erityisesti nuoriin, opiskelijoihin ja kulttuurialaan. Vihreillä on pohdittavaa siinäkin, miten Helsingin kaavoituspolitiikka vaikuttaa lähiluontoon.

Yhdestä asiasta vihreillä on kuitenkin yksimielisyys. Näin ei voi jatkua.

Vihreät lähtevät nyt siis etsimään uutta nousua Sofia Virran johdolla. Hänen voittonsa toisesta ehdokkaasta Saara Hyrköstä oli niin selvä, että vihreät toistelivat mandaatin olevan vahva.

Kannattajien mukaan Virran odotettua selvempi voitto oli seurausta ennen muuta hänen karismastaan, mutta ulkopuolisille se kertoi puolueväen janoavan muutosta. Virta markkinoi itsensä nykyisen puolue-eliitin ulkopuolisena, mikä selvästi miellytti kenttäväkeä. Vihreät toivovat hänestä puolueen kuvan laajentajaa, on sitten kyse asiakysymyksistä tai tyylistä.

Voittonsa jälkeen Virta sanoikin, että vihreiden täytyy puhua entistä enemmän myös muista kuin ilmasto- ja ympäristöasioista ja ihmisoikeuksista. Se perään hän puhui valtiontalouden tasapainottamisesta.

Virralla on mahdollisuus onnistua puolueen johdattamisessa pois nykyalhosta.

Todennäköisesti kannatus nousee jonkin verran väistämättä, kun uusi hallitus aloittaa työnsä ja vihreät oppositiopolitiikkansa. Sanna Marinin lähtö Sdp:n johdosta voi sekin antaa tilaa.

Isompi loikka ei kuitenkaan ole yhtä helppo. Siitä vihjasi Ylen torstaina julkaisema kannatusmittaus, jossa puheenjohtajakampanja ei ollut vaikuttanut vihreiden kannatukseen, vaikka huomiota on tullut paljon.

Ensimmäisenä pitäisi saada innostumaan omat. Vaikka Virran ja Hyrkön pitäminen sattumaehdokkaina kertoi paljon suhtautumisesta kunnianhimoisiin naisiin, tosiasia on, että moni näkyvä vihreä poliitikko halusi väistää vastuuta. Puheenjohtajasta käytännössä päättäneen neuvoa-antavan jäsenäänestyksen prosentti jäi myös varsin matalaksi. Presidenttiehdokkuutensa torstaina julistanut Pekka Haavistokin näyttää pitävän puoluetta kampanjassaan lähinnä rasitteena.

Haaviston suosio presidenttigallupeissa antaa kuitenkin Virralle pientä toivoa. Siihen maahan voi yrittää kylvää omankin kasvun siemeniä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.