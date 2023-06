Sekä Tapiolan siltaturman taustalta esiin tulleet asiat että viime aikoina esillä olleet yksittäistapaukset valta-aseman väärinkäytöstä on syytä ottaa vakavasti. Ne kertovat oikean ja väärän rajan hämärtymisestä, moraalikadosta.

Tasan kuukausi sitten sattui Espoon Tapiolassa vakava onnettomuus, kun väliaikainen kävelysilta romahti. Turmassa loukkaantui 27 koululais­ryhmän jäsentä, suurin osa alaikäisiä nuoria. He putosivat viiden metrin korkeudelta maahan.

Tapahtumassa oli ainekset paljon vakavampaan­kin onnettomuuteen. Nytkin turma järkytti laajasti suomalaisia. Moni empii jo valmiiksi rakennus­työmaita halkovia tai reunustavia väliaikaisia kulkureittejä. Huterilta näyttävät teline­rakennelmat eivät maallikon silmin herätä luottamusta. Nyt terve epäluulo sai lisävahvistusta.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) julkaisi kuluneella viikolla alustavan selvityksensä siltaonnettomuuden teknisistä syistä. Sillan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä turvallisuuden valvonnassa oli epäonnistuttu pahan kerran. Sillasta ei ollut tehty lujuuslaskelmaa. Oli käytetty kantavia rakenteita, jotka eivät olleet riittävän vahvoja. Tilaaja eli Espoon kaupunki sekä telinetoimittaja olivat tarkastaneet sillan viikoittain, mutta väliaikaisten siltojen valvominen ei kuulu minkään viranomaisen toimenkuvaan.

Suomi on luottamusyhteiskunta. Käsite pitää sisällään ajatuksen paitsi kansalaisten keskinäisestä luottamuksesta myös yhteiskunnan kontrolli- ja varmistusmekanismien toiminnasta.

Väliaikaiset sillat ovat usein pitkäänkin ihmisten kulkureitteinä. Joissakin tapauksissa ne saattavat jäädä pysyviksi. Tieto siitä, ettei näitä rakennelmia valvo kukaan, on järkyttävä. Siltojen ei kuulu Suomessa romahtaa, ja jonkin tahon pitäisi selkeästi kantaa asiasta vastuu.

Virkamiehiä ei riitä valvomaan kaikkea, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Se ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaistakaan. Päinvastoin, liikaa byrokratiaa on tietoisesti karsittu, ja esimerkiksi elinkeinotoiminnan harjoittaminen perustuu yhä enemmän omatoimiseen valvontaan.

Tapiolan onnettomuus kertoo siitä, että luottamus säntilliseen omavalvontaan on osin perusteetonta. Kun ulkopuolinen kaitsenta on vähäistä tai olematonta, toimijoilla on suuri houkutus mennä sieltä, missä aita on matalin.

Jokainen ilmi tullut laiminlyönti tai väärinkäytös rapauttaa luottamusta yhteiskuntamme toimivuuteen. Myös viime aikoina esillä olleet yksittäistapaukset valta-aseman väärinkäytöstä on syytä ottaa vakavasti. Ne kertovat oikean ja väärän rajan hämärtymisestä, moraalikadosta.

Helsingin Sanomat kertoi torstaina, että Uudenmaan maakuntahallitus päätti viedä poliisin tutkittavaksi eroavan maakuntajohtajan rahankäyttöön liittyvät epäselvyydet. Tämä oli hankkinut avokätisesti palveluita pesäpalloseuralta, jonka puheenjohtaja hän itse on.

Hufvudstadsbladet kertoi tiistaina Pohjola-Nordenin tukisäätiön tilintarkastajan saaneen varoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnalta. Tilintarkastaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa säätiön kirjanpidon ja toiminnan riittävän tarkassa valvonnassa. Pohjola-Nordenin entinen pääsihteeri saattoi kierrättää vuosien ajan säätiön rahoja omille tileilleen. Asiaa koskeva poliisitutkinta on lopuillaan.

” Luottamus on hyvästä, mutta hyväuskoisuus riski.

Viime päivinä julkisuutta on saanut myös Sdp:n pitkän linjan taustavaikuttajan epäasialliseksi koettu toiminta. Hyvin verkottunut mies on vuosien ajan mentoroinut useita puolueen nuorempia poliitikkoja ja luvannut edistää heidän uriaan. Toimintaan on väitetysti liittynyt myös epäasiallista käytöstä. Taustavaikuttaja joutui näiden tietojen takia irtisanoutumaan päivätyöstään Suomen ekonomien erityisasiantuntijana. Hänellä ei ollut edellytyksiä jatkaa tehtävässään.

Tapauksia yhdistää se, että kukin väärinkäytöksistä epäillyistä on edennyt urallaan melko autonomiseen valta-asemaan. Kyse voi olla vallasta sokaistumisesta tai vähin erin tapahtuneesta siirtymästä hyväksyttävästä sopimattoman – kenties jopa laittoman – käytöksen puolelle. Myös he olisivat tarvinneet pidäkkeekseen ihmisiä, rakenteita ja prosesseja, jotka olisivat mahdollistaneet puuttumisen moitittavaan toimintaan ajoissa.

Luottamus on hyvästä, mutta hyväuskoisuus riski. Jokin on mennyt vikaan, jos vallanpitäjä erehtyy tuntemaan itsensä koskemattomaksi.

Kirjoittaja on HS:n vt. vastaava päätoimittaja.