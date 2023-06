Espanjassa järjestetään heinäkuun lopulla parlamenttivaalit, joissa sosialistisen päähallituspuolue PSOE:n valtakausi voi olla katkolla.

Espanjan kielessä on sanonta: ”Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.” Sen voi kääntää vaikkapa niin, että virta vie nukkuvan katkaravun.

Suomessa on tapana sanoa, ettei pidä nukkua onnensa ohi. Tai että nopeat syövät hitaat.

Jotain tällaista pohti varmasti Espanjan pääministeri Pedro Sánchez toukokuun lopussa, kun hän yllättäen päätti hajottaa maan parlamentin ja järjestää ennenaikaiset vaalit heinäkuun lopulla. Normaaliaikataululla vaaleihin olisi ollut aikaa vielä puoli vuotta.

Sánchez eki päätöksensä heti sen jälkeen, kun hänen hallituksensa puolueet olivat kärsineet tappion Espanjan alue- ja paikallisvaaleissa. Espanjassa vaalien tulosta on kuvattu dramaattiseksi, jopa oikeistotsunamiksi.

Alue- ja paikallisvaalit voitti selvästi Espanjan toinen perinteinen valtapuolue eli oppositiossa oleva keskustaoikeistolainen kansanpuolue PP (Partido Popular).

Vaalien toinen voittaja oli PP:stä oikealle sijoittuva populistinen ja äärikonservatiivinen Vox. Vaikka PP on poliittisessa myötätuulessa, näyttää kuitenkin siltä, ettei se pystyisi muodostamaan voittoisienkaan parlamenttivaalien jälkeen enemmistöhallitusta ilman Voxia.

Vox kulkee kuitenkin puoluekentässä niin oikealla ja niin nationalistisessa laidassa, että jopa PP haluaa pitää siihen hajurakoa ennen parlamenttivaaleja. Vaarana on, että liian näkyvä yhteistyö karkottaisi PP:n liberaaleimpia äänestäjiä.

Sánchezilla on oman sosiaalidemokraattiseksi luettavan sosialistisen työväenpuolueensa (PSOE, Partido Socialista Obrero Español) tukena hallituksessa vasemmistolainen Unidas Podemos.

Espanjan vasemmistossa alue- ja paikallisvaalien huonoa tulosta on jouduttu miettimään tosissaan. Espanjan hallitus kun ei ole onnistunut työssään mitenkään erityisen huonosti.

Espanjan työttömyysaste on selvästi alempi kuin pahimpina vuosina, eikä inflaatio ole sen huonommalla tolalla kuin muuallakaan EU:ssa. Ulkopolitiikassa Sánchez on tukenut näkyvästi Ukrainaa maan puolustustaistelussa.

Espanjan hallitus on tehnyt myös vasemmiston ajamia sosiaalisia uudistuksia. Tosin on niitäkin, joiden mielestä vapaamielisyydessä on menty liian pitkälle.

PP ja Vox ovat joka tapauksessa tunnistaneet Espanjassa kytevän kyllästymisen sosialistipuolueeseen. Sánchezin ja PSOE:n vastaisuus, antisanchismo, uppoaa suotuisaan maaperään.

” Espanjan hallitus ei ole onnistunut työssään erityisen huonosti.

Espanjan vaaliasetelmia mutkistaa laitavasemmisto.

Sieltä löytyy aivan viime vuosina valtakunnalliseen julkisuuteen pongahtanut Yolanda Díaz, joka on Sánchezin hallituksen työministeri. Karismaattinen nainen on erilaisissa kyselyissä noussut yhdeksi Espanjan suosituimmista poliitikoista.

Díaz on perustanut Sumar-nimisen liikkeen, joka aikoo osallistua nyt puolueena ensimmäistä kertaa parlamenttivaaleihin.

Espanjan vaaleilla on merkitystä myös maan rajojen ulkopuolella. Pitää muistaa, että yli 47 miljoonan ihmisen Espanja on EU:n neljänneksi suurin talous.

Sánchez on urallaan osoittanut, että hän uskaltaa ottaa riskejä. Hän ei selvästikään halunnut odottaa parlamenttivaaleja joulukuuhun asti ja olla koko loppuvuoden ajan uutta vaalivoittoa tavoittelevien PP:n ja Voxin hiostettavana.

Sánchez pani ennenaikaisilla vaaleilla Espanjan vasemmiston äänestäjät saman tien kovan paikan eteen: haluavatko he, että PP muodostaa seuraavan hallituksen yhdessä populistisen Voxin kanssa?

Sánchez kysyy espanjalaisilta, onko Italian tie myös Espanjan tie.

Se on hyvä kysymys.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.