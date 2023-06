Presidenttikisan kyttäilyvaihe alkaa olla nyt ohi.

Pitkä kyräily ja kyttäily presidenttikisassa näyttää loppuvan. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ilmoittautui ehdokkaaksi. Suomen Pankin pääjohtajalle Olli Rehnille (kesk) on perustettu tukiyhdistys mahdollisen presidentinvaalikampanjan tueksi. Spekulaatioissa on muitakin nimiä, mutta tämä kaksikko on ollut kyselyissä vahvoilla.

Lähtölaukaus kampanjointiin tapahtunee silloin kun Suomeen saadaan uusi hallitus.

Hallitusneuvottelujen lopputuloksen ja presidenttikisan välinen kytkentä on ennen kaikkea ”agendallinen”. Juuri nyt politiikkaan mahtuu huonosti muita teemoja kuin hallituksen muodostaminen ja mahdollisten hallituspuolueiden keskinäinen kinastelu. Sekä hallituspohjaneuvottelujen onnistuminen että epäonnistuminen antaisivat osviittaa siitä, millaisilla poliittisilla teemoilla presidentinvaaleihin kannattaa suunnata.

Jo nyt voi päätellä, että ehdokkaat ottavat hajurakoa puolueisiin ja puoluepolitiikkaan. Presidentin tehtävää kohti kurkotellaan jalustalta, johon ehdokkaat eivät halua kaivertaa omaa poliittista kotiaan. Selvää on esimerkiksi se, että keskustan poliittinen alamäki ajaa Rehniä yrittämään yleisporvarillisten voimien ehdokkaaksi. Ikivihreä Haavistokin otti etäisyyttä vihreistä, käytti sinivalkoisia sävyjä ja suuntautui punavihreän liberaaliväen ehdokkaaksi. Vihreät on yhtä heikossa hapessa kuin keskusta.

Sekä Rehnin että Haaviston mahdollisuudet liittyvät omien henkilökohtaisten avujensa lisäksi heidän aatteellisten blokkiensa muiden mahdollisten ehdokkaiden heikkouteen. Rehnin mahdollisuudet kasvavat, jos kokoomus ei saa tarjolle uskottavaa ehdokasta. Haavistoa nostaisi, jos Sdp ja vasemmistoliitto eivät löytäisi vetävää omaa nimeä.

Haavisto voi saada tukea myös sillä perusteella, että moni hänen blokkinsa tukija haluaa protestoida hallituksen perussuuntaa vastaan – jos siis hallitus suunnitellulta pohjalta syntyy.

Kansan valinta on mitä poliittisin, vaikka ehdokkaat puoluepolitiikkaan etäisyyttä ottaisivatkin.

