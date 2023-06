Kaupungistuminen voittaa kyllä ennen pitkää korkohuolet.

Asuntomarkkinoita repii kahteen suuntaan kaksi voimaa. Toinen on kestävä, toinen ohimenevä.

Kasvukeskuksien kasvun taantumavaihe meni ohi, kun koronaviruspandemia väistyi. Virta kääntyi ja ihmiset muuttavat taas isoihin kaupunkeihin. Kaupungistuminen jatkuu, eikä sitä pysäytä mikään.

Toinen voima on korkotaso. Asunnon ostajat säikähtivät korkojen nousua, mikä on hyydyttänyt asuntojen kysynnän. Kaupungistuminen voittaa kyllä jälkimmäisen voiman, mutta hetken aikaa asuntomarkkinoilla korjataan nollakorkoajan älyttömyyksien ja huonon talousosaamisen satoa.

Tilanne korjautunee syksyllä kasvukeskuksissa, kun korkojen nousuvauhti laantuu, uuteen korkotasoon totutaan, energiainflaatio hiipuu eikä sitä pelättyä talouden taantumaa tulekaan. Muualla tilanne ei korjaudu ehkä koskaan. Maaseudulla asunnot ovat jo muuttuneet reaalivakuuksiksi, joiden arvo ei nouse. Arvo jopa laskee. Muutos on henkisesti iso ja jakolinjoja repivä. Suomessa asuntokanta on kansallisvarallisuutta: perimätiedon mukaan mikään ei ole niin varma sijoitus kuin asunto.

Nollakorkoajan pahimpia älyttömyyksiä olivat taloyhtiölainat. Niitä toki oli tarjolla aiemminkin, mutta kymmenkunta vuotta niiden osuus myyntihinnoista kasvoi valtavasti. Uusiin kerrostaloasuntoihin pääsi taloyhtiölainojen vuoksi pilkkahinnalla, mutta pilkka osui ostajan nilkkaan, kun yhtiölainojen lyhennysvapaan aika päättyi samanaikaisesti korkojen nousun kanssa. Vastikkeet pomppasivat paljon isommiksi.

” Rakennusyhtiöt ovat jopa yrittäneet salata ongelmaa.

Monen piensijoittajan sijoitussuunnitelmat menivät nurin. Oli tarkoitus ostaa asunto, vuokrata se pariksi vuodeksi, kääriä vuokratuotto, vähentää yhtiölainan lyhennykset verotuksessa ja myydä voitolla. Nollakorkoaikana kun rahaa sai, asunnot olivat harvoja ”varmasti” tuottavia sijoituksia ja korkojen ”tiedettiin” pysyvän nollan pinnassa.

Suunnitelma petti näin ajatelleilla. Myynti ei sujunutkaan asuntomarkkinoiden hyytymisen vuoksi, ja kustannukset nousivat yhtäkkiä. Vuokramarkkinoillakin on paljon kilpailevaa tarjontaa.

Suomessa on pari kolme vuotta sitten valmistuneita suuria kerrostaloalueita, joilla moni on todennäköisesti kokeillut tätä pettävää suunnitelmaa. Taloyhtiölainojen erikoisuus on, että jos joku ei suoriudu niiden maksamisesta, lasku siirtyy muille osakkaille. Heidänkin taloutensa joutuu ongelmiin, jos näitä suunnitelmissaan pettyneitä on samassa taloyhtiössä paljon.

Systeemisen – laajalle leviävän – riskin syntymisen kannalta olennaista on se, tietävätkö vaikeuksiin joutuneet, että kohtalotovereita on paljon. Jos tietävät, myyntiin voi tulla paniikkia. Myytävää kertyy markkinoille paljon yhtä aikaa, ja myyjillä on kiire. Tilanne voi muuttua systeemiseksi riskiksi ainakin joillakin alueilla.

Markkinahinta saattaa sukeltaa yhtiölainan alapuolelle. Silloin myyjä periaatteessa maksaa ostajalle, jotta tämä ottaisi yhtiölainan vastuulleen.

Rakennusyhtiöt ovat yrittäneet sievistellä tilannetta ja jopa salata ongelmaa. Uusien asuntojen kauppa on takkuista, ja myytävä varasto kasvaa. Ostajille on tarjolla monenlaisia kylkiäisiä, esimerkiksi sähköautoja ja vastikkeista vapaata aikaa ”eikä siinä vielä kaikki” -tyyliin.

Asuntojen hintakehitykseen on vaikea puuttua kaupungistumisen aikana muuten kuin tekemällä paljon lisää uusia asuntoja. Valtavat taloyhtiölainat lyhennysvapaineen olivat tässä projektissa samassa sisäänheittäjän roolissa kuin halpa kahvipaketti marketissa: ne lisäävät kiertoon vauhtia.

Taloyhtiölainoista voi sanoa englantilaiseen tapaan: ”seemed like a good idea at the time”. Vaikutti hetken ihan hyvältä idealta. Kuluttajan taloustaito saattoi pettää, mutta näyttääpä se pettäneen ammattimaisesti johdetuissa rakennusyhtiöissäkin.

