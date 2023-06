Veteraanityö on tarpeen tulevaisuudessakin

Rintamaveteraaniliiton liittokokous päätti viime viikolla, että liiton toiminta lakkaa tämän vuoden lopulla. Talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan veteraaneja on enää vähän jäljellä, mutta veteraanityön oppeja ei pidä unohtaa.

Yksi aikakausi päättyi viime viikolla, kun Rintamaveteraaniliiton liittokokous päätti liiton toiminnan lopettamisesta.

Rintamaveteraaniliitto perustettiin talvisodassa, jatkosodassa ja Lapin sodassa rintamalla taistelleiden järjestöksi. Syynä oli etulinjassa olleiden tuntemus, että monet heistä olivat jääneet veteraanien silloisessa edunvalvonnassa syrjään. Siksi järjestön varsinaisiksi jäseneksi pääsivät vain ne, joilla oli sotilaspassissa maininta osallistumisesta taisteluihin. Myöhemmin mukaan pääsivät myös rintamalla olleet naiset.

Nyt jäseniä on enää runsaat 400, ja keski-ikä on lähes sata vuotta. Siksi liitto lopettaa toimintansa vuoden lopussa. Sama on jossain vaiheessa edessä myös Sotainvalidien veljesliitolla ja Suomen sotaveteraaniliitolla. Edunvalvonta ja veteraaniperinteen vaalimistyö siirtyvät hiljalleen kokonaan Tammenlehvän perinneliitolle, joka tulee jatkamaan valtakunnallisena veteraanijärjestönä.

Vanhojen veteraanijärjestöjen hiljeneminen on haikeaa, mutta asiassa on myönteistäkin. Suomalaisia ei ole tarvinnut lähettää rintamalle isänmaata puolustamaan sitten 1940-luvun.

Uusia veteraaniryhmiä on kuitenkin tullut ja tulee vastedeskin.

Suomalaisia on ollut 1950-luvulta asti rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä sekä YK:n että Naton alaisuudessa. Heidän tukemiseensa ja esimerkiksi traumaperäiseen stressihäiriön hoitamiseen havahduttiin Suomessa hitaasti. Suomalaisen vapaaehtoisen kuolema Ukrainassa muistuttaa uudesta epävirallisesta ryhmästä, jonka paluuseen on myös varauduttava.

Nato-jäsenyys tarkoittaa myös, että suomalaisia saattaa lähteä Nato-operaatioihin käskystä. Heistä on erityinen vastuu, sillä he eivät olisi kriisinhallintaoperaatioihin lähtevien tavoin vapaaehtoisia.

Veteraanijärjestöjen lopettaminen ei saakaan tarkoittaa sitä, että veteraanityön opit ja kokemukset unohdetaan.

