Ranskan politiikka on mennyt pirstaleiksi. Mielipideilmasto on myrkyttynyt, eikä luotettava tieto mene perille.

Euroopan tulevaisuutta kannattaa etsiä Ranskasta. Ei siksi, että ranskalaiset olisivat niin avantgardistisia. Vaan siksi, että Ranskassa näkee melko selvästi ne raiteet, jotka vievät demokratioita ongelmiin.

Ranska ei ole samalla tavalla yhteiskunnalliseen luottamukseen perustuva konsensushakuinen maa kuin Suomi.

Suomalaisia sitoo yhteen käsitys, että lainsäädäntö, oikeuslaitos, virkamiehet ja media ovat pääsääntöisesti luotettavia toimijoita. Politiikan tavoitteista voidaan kyllä olla jyrkästikin eri mieltä, mutta Suomessa järjestelmään luotetaan.

Käsitys esimerkiksi mediasta on näissä kahdessa maassa hyvin erilainen. Oxfordin yliopisto mittaa luottamusta tiedonvälitykseen. Tuoreimmassa vuoden 2022 mittauksessa 69 prosenttia suomalaisista luotti mediaan yleisesti. Ranskassa vain 28 prosenttia oli tätä mieltä.

Ranskalaisten mielestä tiedonvälitys on lähes aina puolueellista. He uskovat yleisesti, että lehden tai televisiokanavan omistajat sanelevat sen, mitä toimittajat kirjoittavat ja sanovat. Kun ranskalaiset ovat nousseet vastustamaan polttonesteiden hintojen nousua tai eläkeuudistuksia, media on joutunut ranskalaisten silmissä yhä selvemmin eliitin apuriksi, koska toimittajat eivät ole tukeneet protesteja. Mitä vähemmän koulutusta ja tuloja, sitä todennäköisemmin näin ajatellaan.

Ranskassa lukijat ja katsojat kulkeutuvat uutisjuttujen ääreen usein Google-haun, Facebookin tai jonkin muun sosiaalisen median ohjaamina. Niissä algoritmit ohjailevat sitä, mitä tarjotaan. Päällimmäisiksi nousevat raflaavimmat uutiset. Uutisiin ajautumisen väylä hukkaa lukijan mahdollisuuden tarkistaa, kuinka luotettava tieto on. Suomessa iso osa uutisia etsivistä hakeutuu ensiksi median omille sivuille.

Ranskan politiikka on mennyt pirstaleiksi. Kun presidentti Emmanuel Macron nousi valtaan vuonna 2017, hän nostatti keskustaoikeistolaisen kansanliikkeen, joka murskasi vanhat poliittiset puolueet. Sosialistit ja maltillinen oikeisto muuttuivat pienpuolueiksi.

” Demokratia ei saa vaikeita asioita läpi.

Macron ei kuitenkaan ole pystynyt säilymään tämän kentän ylivaltiaana. Hänen suosionsa on romahtanut. Hänen puolueellaan ei ole enää ehdotonta enemmistöä parlamentissa, joten se ei pysty hallitsemaan ilman kompromisseja. Niitä taas ei voi tehdä, koska kaksi muuta suurta poliittista keskittymää – äärioikeisto ja populistinen vasemmistokoalitio – eivät yhteistyöhön suostu. Niiden strategiana on kerätä kannatusta vastustamalla Macronia kaikessa.

Macron vei väkisin läpi eläkeikää uudistavan lakipaketin. Uudistus oli Ranskan talouden kannalta tarpeellinen, mutta päätöksentekotapa musersi kansalaisten käsityksen demokratiasta. Ranskassa on erikoinen ja todella huonosti demokratiaan istuva perustuslain pykälä 49.3, jota nyt käytettiin. Sen mukaan hallitus voi päättää halutessaan yksin budjetin ja sosiaaliturvan rahoitukseen liittyvistä asioista.

Macronin hallitus on hyödyntänyt tätä epädemokraattista oikotietä jo monta kertaa, koska demokratia ei saa vaikeita asioita läpi. Presidentillä on perustuslain mukaan muutenkin kohtuuttoman paljon valtaa.

Viime aikojen mielenosoituksissa ranskalaiset ovat siirtyneet polttoaineista ja eläkkeistä järjestelmäkritiikkiin. He ovat vaatineet uutta ja tasavaltaisempaa perustuslakia – kuolemaa viidennelle tasavallalle, jota he pitävät epädemokraattisena. Vallankumousta on taas ilmassa.

Macronin toisen valtakauden loppu lähestyy. Tilalle ei ole noussut vahvoja, kansaa yhdistäviä ehdokkaita tai kansanliikkeitä. Mielipideilmasto on myrkyttynyt, epäluottamusta tihkuva, räjähdysherkkä ja altis vaikutusyrityksille. Puoluekenttäkin on pirstaleina. Kansan luottamus koko järjestelmään on huvennut. Oikeaa tietoa on yhä vaikeampaa tarjota. Äärioikeisto ja populistit ovat nousseet vahvoiksi ja legitiimeiksi voimiksi.

Vuonna 1968 Pariisin mellakoissa mielenosoittajat heittelivät katukiviä ja iskulause oli: ”Sous les pavés, la plage.” Katukiveyksen alla on hiekkaranta. 2027 vaalien alla iskulause voi olla: ”Sous les pavés, la démocratie.” Katukiveyksen alla on demokratia.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.