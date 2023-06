Tekoälyn käyttöä on säädeltävä

Teknologiaan pitää pystyä luottamaan, ja siksi tekoälyä on säänneltävä ihmislähtöisesti.

Tekoäly ja taide kohtaavat Tukholman tekniikan museossa, jossa on tekoälyn suunnittelema veistos. Se syntyi, kun tekoälylle opetettiin, millaisia ovat muun muassa Michelangelon, Rodinin ja Takamuran veistokset.

Korkea teknologiaosaaminen on viime vuosikymmenet ollut Suomen valtti kilpailukyvyn vahvistamisessa. Suomessa on eturivin verkkoteknologiaa, kvanttilaskentaa ja tekoälyosaamista.

Teknologinen kehitys on kuitenkin nopeaa ja niin vaikeasti ennakoitavaa, ettei aina tiedetä, mitkä ratkaisut nousevat tulevaisuudessa kaikkein merkittävimmiksi. Siitä ollaan kuitenkin yhtä mieltä, että tekoälyn on oltava sääntelyn piirissä.

Tekoäly vaatii rajoja eikä yritysten itsesääntely riitä, sanoo myös Euroopan unionin tekoälymietinnön takana oleva romanialainen europarlamentaarikko Dragoş Tudorache Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 13.6.).

Uudet älykkäät teknologiat ovat jo antaneet esimakua siitä, miten läpileikkaavasti tekoäly mullistaa maailman. Yhteiskunnan kaikki prosessit teknistyvät, digitalisoituvat ja automatisoituvat. Se muuttaa käsitystämme turvallisuudesta, valvonnasta, kommunikoinnista ja työstä.

Tekoäly on tällä hetkellä yksi kaikkein eniten teknologiakeskustelua polarisoivista kysymyksistä. Tekoälyä ja koneoppimista koskevassa puheessa nousee nopeasti esiin sekä vahva usko tekoälyyn ihmisen älykkyyden tehostajana että syvä huoli siitä, että tekoälystä voi tulla hallitsematon voima.

Teknologian nopea kehitys tuo myös turvallisuusuhkia. Huoli kyberturvallisuudesta ei koske vain yrityksiä ja yhteiskunnan kriittisiä toimintoja vaan myös yksilöiden arkea ja yksityisyyttä.

Teknologiaan pitää pystyä luottamaan, ja siksi tekoälyä on säänneltävä ihmislähtöisesti. Keskeistä tekoälyn sääntelyssä on, että kansalaisilla ja kuluttajilla on aito tieto ja myös ymmärrys siitä, miten omia seurantatietoja käytetään uudessa tekoälyn mullistamassa datataloudessa. Viranomaisten täytyy pitää tästä huolta ja varjella kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä, sillä tekoäly mahdollistaa todella mittavan seurannan, valvonnan ja myös vakoilun.

Erityisen tärkeää on myös pohtia niitä riskejä, jotka liittyvät tekoälyä käyttävien kriittisten järjestelmien – kuten energiajärjestelmän – valvontaan ja vakauteen. Kaikissa kriittisissä järjestelmissä pitäisi olla tavalla tai toisella ”kytkin” ja varajärjestelmä, joita käytetään, kun järjestelmä toimii epätoivotulla tavalla.

” Teknologian nopea kehitys tuo myös turvallisuusuhkia.

Tekoälyn teknologianeutraali sääntely ja kansainvälisten standardien luominen ei ole mahdotonta, eikä sääntely estä teknologian kehittämistä. Tekoälyä voi verrata ydinvoimaan tai geeniteknologiaan, kuten Tudorache tekee HS:n haastattelussa.

Sääntelyä pitää tehdä muuallakin kuin Suomessa, sillä bitit eivät pysähdy rajalla. Tarvitaankin teknologian kansainvälistä sääntelyä – siitä huolimatta, että avoimia kysymyksiä on paljon.

Suomen ja Euroopan unionin tulisi hyvin nopeasti saavuttaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä kaikkea tulee itse hallita, omistaa ja osata ja millaisilla keinoilla tekoälyä voidaan ja pitää valvoa. Tekoälyyn liittyy eettisiä ulottuvuuksia, oli kyse sitten datan saatavuudesta ja hyödynnettävyydestä, tietosuojasta, puolueettomuudesta tai vastuullisuudesta.

EU haluaa lakiin kirjoitetun tekoälysääntelyn, ei vain suosituksia. Euroopan on myös pidettävä huoli siitä, että se on dataomavarainen. Jo nyt ymmärretään hyvin, millaisia turvallisuuspoliittisia riskejä yhdysvaltalaiseen ja kiinalaiseen teknologiaan liittyy.

Vaikka kyse on pitkälti EU-tason sääntelystä, Suomella on ratkottavanaan myös paljon kansallisia tekoälyn kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

Suomessa on tekoälyn, koneoppimisen ja kvanttilaskennan aloilla useita eturivin yhtiöitä, jotka vahvistavat Suomen asemaa uudessa datataloudessa. Samaan aikaan on pidettävä huoli siitä, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pysyvät mukana digitalisaation ja tekoälyn kehityksessä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.