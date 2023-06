Kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit esittelivät perjantaina hallitusohjelmaa, josta ne olivat päässeet torstai-iltana sopuun. Yksityiskohtainen hallitusohjelma listaa poikkeuksellisen suuren määrän muutoksia ja uudistuksia.

Kokoomus, perussuomalaiset, Rkp ja kristillisdemokraatit saivat melkein seitsemän viikkoa jatkuneet hallitusneuvottelut vihdoin päätökseen myöhään torstai-iltana, kun neuvottelijat pääsivät sopuun hallitusohjelmasta. ”Tämä on kunnianhimoinen neljän puolueen näkemys siitä, miten suomalaisten asiat hoidetaan”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, kun puheenjohtajat esittelivät hallitusohjelmaa ja ministerien paikkajakoa perjantaina alkuillasta.

Kaikkien puolueiden päättävien elinten on vielä hyväksyttävä neuvottelutulos, mutta kyse on pitkälti muodollisuudesta. Oman puheenjohtajan neuvotteleman hallitusohjelman hylkääminen olisi poikkeuksellista, etenkin näin pitkien neuvottelujen jälkeen.

Käytännössä näyttää siis varmalta, että pian Suomea johtaa pääministeri Petteri Orpon oikeistohallitus. Muutos edelliseen, Sdp:n johtamaan keskustalla ja Rkp:llä ryyditettyyn vihervasemmistolaiseen hallitukseen on iso, minkä hallitusohjelma tekee selväksi. Monet muutokset alkavat näkyä suomalaisille nopeasti, sillä varsinkin kokoomus haluaa toteuttaa uudistuksia vaalikauden alkupuolella, kun hallitus on toimintakykyisimmillään.

Useimpiin vaikuttava asia on talouspolitiikan selvä muutos. Orpon hallituksen tavoitteena on vahvistaa pahasti velkaantunutta julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla vaalikauden aikana. Siitä runsaat kaksi miljardia euroa hallitus toivoo kattavansa työllisyyden kasvulla, mutta muuten edessä on julkisen talouden menojen sopeuttamista. Se ei tarkoita pelkästään leikkauksia, vaan myös rakenteellisia muutoksia, mutta leikkauksiakin on luvassa. Ja osa rakenteellisista muutoksista tarkoittaa käytännössä leikkauksia.

Isoja leikkauksia on tulossa erityisesti sosiaalietuuksiin ja työttömyysturvaan, mutta myös muun muassa kehitysyhteistyörahoihin. Työttömyysturvaan kohdistettavat leikkaukset, kuten ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen, tuovat valtiolle säästöjä, mutta hallitus sanoo tavoittelevansa niillä myös työllisyyden kasvua. Työllisyyden parantamisella hallitus perustelee myös monia muita työmarkkinoiden uudistuksia, kuten ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta, laittomien lakkojen rangaistusten koventamista sekä irtisanomisten ja määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamista.

Myös ulkomaalaispolitiikka on odotetusti kiristymässä selvästi, kun muun muassa pakolaiskiintiö puolitetaan, pysyvän oleskelun ehtoja tiukennetaan ja maahanmuuttajien ja Suomessa pysyvästi oleskelevien sosiaaliturvaa ja -etuisuuksia eriytetään. Lisäksi työperusteiset oleskeluluvat sidotaan vahvemmin työhön, minkä seurauksena työsuhteen päätyttyä ulkomaalaisen on poistuttava Suomesta, ellei uutta työtä ole löytynyt kolmen kuukauden kuluessa.

Hallituksen värin vaihtuminen näkyy monessa muussakin asiassa. Hallitus suunnittelee isoa investointiohjelmaa, joka rahoitetaan valtion omaisuutta myymällä. Ansiotuloverotusta aiotaan keventää puolella miljardilla eurolla, mikä rahoitetaan useiden tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveron korotuksella. Myös suhtautuminen julkisen sektorin rooliin muuttuu. Se näkyy muun muassa yksityisen sektorin aseman vahvistumisena terveydenhuollossa, julkisten toimijoiden sidosyksikköhankintojen rajoitusten tiukennuksina ja sääntelyn keventämisenä.

Hallitusneuvottelut kestivät poikkeuksellisen pitkään. Orpon mukaan hallitusohjelmasta haluttiin yksityiskohtainen ja asiat sovittiin pitkälle, jotta ”pääsemme nopeasti tekemään”. Yksityiskohtainen ohjelma kertoo kuitenkin myös luottamuksen vähäisyydestä: kaikki ovat halunneet tärkeät asiansa paperille.

Niinpä hallitusohjelmassa on yli 220 sivua, eli se on jopa edellisen hallituksen pitkänä pidettyä hallitusohjelmaa mittavampi. Ohjelma on siis vastakohta sellaiselle lyhyelle, joustavalle ja luottamukseen perustuvalle hallitusohjelmalle, jota nykyisessä nopeasti muuttuvassa ja yllättäviä mullistuksia eteen tuovassa maailmanajassa tarvittaisiin.

Neuvotteluja venytti toki myös neuvottelijoiden pyrkimys tasapainottaa valtiontaloutta. Sen vuoksi kovin montaa riitaa ei voitu ratkaista rahalla eli menoja lisäämällä. Valtion menoja on sen sijaan pyritty vähentämään. Se on hitaampaa, työläämpää ja epämiellyttävämpää kuin niiden lisääminen.

Hallitusohjelma on selvä käänne oikealle. Rakenneuudistuksissa on mukana myös ideologiaa, ovathan ne poliittisia linjauksia ja arvovalintoja.

Tämä ei tapahtunut vahingossa. Kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset halusivat muutosta. Uuden hallituksen keskiössä ovat kaksi vaaleissa eniten ääniä saanutta puoluetta. Tuleva pääministeripuolue kokoomus kampanjoi talouskysymyksillä ja puhui suurista sopeutustoimista. Perussuomalaisten näkemykset maahanmuutosta olivat myös tiedossa.

Vaalikaudesta on tulossa räiskyvä. Uusi hallitus aikoo ajaa politiikkaa, jossa oppositiopuolueilla on paljon vastustettavaa. Opposition toimintaa räväköittää vieläpä se, että oppositiossa olevien Sdp:n, vasemmistoliiton, keskustan ja vihreiden on erottauduttava toisistaan. Lisäksi ammattiyhdistysliike on valmiina nousemaan barrikadeille.

Epäselvää on vielä se, mitä valtion velkaantumisesta huolissaan olleet äänestäjät ajattelevat, kun taloutta aletaan sopeuttaa.

