Lähi-idän vakaus ja Syyrian tulevaisuus kiinnostavat arabimaita, mutta myös Venäjän ja Kiinan mielenkiinto Lähi-itää kohtaan on kasvanut.

Syyrian diktaattori Bashar al-Assad teki yli 12 vuoden jälkeen paluun Arabiliiton huippukokoukseen toukokuussa. Arabiliitto eristi al-Assadin kokouksistaan vuonna 2011, kun Syyrian armeija alkoi kukistaa sisällissodaksi myöhemmin laajentunutta kansannousua hyvin brutaalisti.

Al-Assadille paluu Arabiliiton seurapiireihin on voitto: Arabiliiton maat myöntävät, ettei al-Assadia saa sivuun Syyrian johdosta. Moni Arabiliiton maista katsoo, ettei alueellisia ongelmia voida ratkoa ilman yhteistyötä al-Assadin kanssa.

Suhteiden asteittainen vahvistuminen muuttaa voimatasapainoa alueella. Saudien suhde Syyriaan muuttui, kun Saudi-Arabia ja Iran normalisoivat suhteensa viime maaliskuussa – Kiinan avulla. Kiina hakee Lähi-idästä ystäviä ja vaikutusvaltaa ja sai sovusta tähän mennessä näyttävimmän diplomaattisen voittonsa. Kiina onnistui tosin ennen kaikkea siksi, että saudien uusi johtaja Mohammed bin Salman haluaa vähentää Saudi-Arabian riippuvuutta Yhdysvalloista.

Saudi-Arabialle Syyrian tilanne on ollut monin tavoin ongelma. Yksi ongelmista on, millainen huumevaltio muusta maailmasta eristetystä Syyriasta on kehkeytynyt. Syyria tienaa valtavia summia Captagon-logolla varustettujen huumepillerien valmistamisella ja salakuljettamisella.

Huumevaltio Syyriasta tuli siksi, että varsinkin Yhdysvaltojen pakotteet eristivät Syyrian maailmantaloudesta. Al-Assad on tehnyt yhteistyötä kenen kanssa on voinut. Lista on lyhyt ja ruma: sillä ovat lähinnä Venäjä ja Iran.

Ongelmia Lähi-idän maille tuo myös syyrialaispakolaisten suuri määrä. Saudi-Arabia haluaisikin saada lännen lieventämään Syyrian-vastaisia pakotteita, jotta syyrialaiset pakolaiset rohkaistuisivat palaamaan kotiin. Yhdysvaltojen mielestä Syyriassa ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia sodan poliittiseen ratkaisuun eikä myöskään pakotteiden purkamiseen.

Euroopalle Syyrian kohtalo on katastrofi ja trauma. Radikaali-islamistisen Isisin terrorismi nousi globaaliksi ilmiöksi. Isis veti puoleensa vierastaistelijoita Euroopasta, ja terrori-iskujen uhka leijui vuosia Euroopan yllä. Vaikka Isis saatiin ahtaalle Syyriassa, islamistiryhmät ovat vahvoilla Saharan eteläpuolisilla alueilla.

Vuosina 2015–2016 Syyrian sisällissota sysäsi liikkeelle valtavan pakolaiskriisin, joka ulottui myös Suomeen ja muutti Euroopan poliittisia jakolinjoja. Venäjän hävittäjien pommitukset Syyriassa vauhdittivat pakolaiskriisiä.

Syyrialla on myös syvä kohtalonyhteys Ukrainaan. Al-Assadin suurin tukija Venäjä näki, ettei lännellä ollut mitään todellista suunnitelmaa Syyrian vakauttamiseksi – ja Venäjä oli siinä oikeassa. Länsi puolestaan sai huomata, ettei Venäjä piittaa brutaaleissa pommituksissaan siviiliuhreista.

Kun Syyrian armeija alkoi käyttää kemiallisia aseita oman maan väestöä vastaan, Kremlissä seurattiin lännen reaktioita. Niitä ei tullut. Moskovassa laskettiin, että tie olisi auki myös Venäjän liikkeille Ukrainassa.

Syyrian armeija on saanut haltuunsa kapinallisten aiemmin hallitsemia alueita. Syyrian pohjoisosia on silti yhä myös hallitusta vastustavien ryhmien hallussa. Turkilla on näillä alueilla suuria intressejä, mikä on tuonut monenlaisia jännitteitä Turkin ja Yhdysvaltojen suhteisiin.

Syyrian humanitaarinen kriisi oli entuudestaankin valtava, sillä helmikuun voimakkaat maanjäristykset aiheuttivat merkittäviä tuhoja Aleppossa, Idlibissä ja Latakiassa. Tuhannet ihmiset asuvat yhä hätämajoituksissa.

Keskinäisriippuvaisessa maailmassa Syyrian turvallisuuden vahvistamiseen ei ole tarjolla helppoja ratkaisuja. Lähi-idän vakaus ja alueen tulevaisuus kiinnostavat arabimaita, mutta mielenkiintoa asiaan on myös Venäjällä – ja Kiinalla, joka on jo pitkään vahvistanut asemaansa alueella.

Yhteistä näille toimijoille on, että ne kaikki haluavat rajoittaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa. Siinä auttaa keskinäisten suhteiden vahvistuminen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa