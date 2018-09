Harjulan koulu puretaan ensi kesänä – ”Meillä on Järvenpäässä ihan riittävästi esimerkkejä siitä, ettei korjaaminen kannata”

Järvenpää

Harjulan koulu puretaan ensi kesänä – ”Meillä on Järvenpäässä ihan riittävästi esimerkkejä siitä, ettei korjaa

Järvenpään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedotteessa

Harjulan

Lukuvuodeksi

Kerro HS:lle Järvenpäästä

Tilaa HS Järvenpää -uutiskirje sähköpostiisi