Järvenpään kirjaston sähköposteja päätyy roskapostiin – Myöhästymismaksu rapsahtaa vaikka muistutus ei olisi löytänyt perille

kirjaston lähettämiä sähköposteja on päätynyt suoraan roskapostiin, eivätkä esimerkiksi kaikki muistutukset lähestyvästä eräpäivästä ole menneet perille.Kirjastosta tulevat sähköpostit saattavat joutua roskapostiin myös jatkossa, jos asiakkaalla on käytössä hotmail.com-, live.com- tai msn.com-sähköpostiosoite, kirjasto tiedottaa. Jos käytössä on jokin näiden operaattoreiden osoitteista, kirjaston viestejä ei saa, ellei tarkasta roskapostikansiota säännöllisesti.Kirjasto huomauttaa tiedotteessaan, että myöhästymismaksu peritään silloinkin, kun muistutus lähestyvästä eräpäivästä ei ole saapunut perille. Sama koskee myös tilanteita, joissa lainojen uusiminen ei ole onnistunut verkkohäiriön tai muun kirjastosta riippumattoman teknisen vian vuoksi.joutuvat roskapostikansioon, koska vastaanottava operaattori on määritellyt tietoturva-asetukset niin, että kirjastosta tuleva viesti tulkitaan roskapostiksi. Näin ollen kirjastot tai kirjastojärjestelmän toimittaja eivät voi vaikuttaa operaattoreiden tietoturva-asetuksiin.Jos ongelmia sähköpostiviestien saamisessa on, kirjasto neuvoo olemaan yhteydessä sähköpostioperaattoriin. Operaattoria pitää pyytää laittamaan kirjaston sähköpostiosoitteesta tuleva postin sallituksi postiksi.Kirjaston tietoihin voi myös vaihtaa sähköpostiosoitteen, johon viestit tulevat läpi. Osoitteen voi vaihtaa kirjautumalla sisään verkkokirjastoon (https://kirkes.finna.fi/).