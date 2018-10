Mopot ja pyörät aiheuttavat koulumatkalaisille vammoja Järvenpäässä – HS:n hakukone kertoo, kuinka paljon onnettomuuksia koulusi naapurissa tapahtuu

Järvenpää

Mopot ja pyörät aiheuttavat koulumatkalaisille vammoja Järvenpäässä – HS:n hakukone kertoo, kuinka paljon onne

Järvenpään Peltolassa toimiva Anttilan alakoulu on liikenteen näkökulmasta Järvenpään onnettomuusalttein koulu. HS selvitti Suomen koulujen lähistöllä 2010-luvulla sattuneet liikenneonnettomuudet.



Onnettomuuksien näkökulmasta Järvenpään vaarallisin kouluseutu on Anttilan koulu. Korkeintaan 500 metrin päässä koulusta kouluaikana sattuneissa onnettomuuksissa on loukkaantunut neljä peruskouluikäistä. Loukkaantuneista kolme on liikkunut mopolla, yksi pyörällä.







Anttilan koulun sekä muiden koulujen onnettomuuksiin voit tutustua oheisesta hakukoneesta.