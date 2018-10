Järvenpää

Järvenpään kirjastovirkailijat vetävät ihan omalla tyylillään – Performanssi­ryhmä The Tädit leikkii kirjaston

Järvenpään

Tädit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyyli

Tädit

Kulttuurivieraiden,

Kerro HS:lle Järvenpäästä

Tilaa HS Järvenpää -uutiskirje sähköpostiisi