Elokuvakerhojen kulta-aika on ohi, mutta Järvenpäässä kerhoon on yhä tulijoita jonoksi asti – 50 vuotta jäsenenä ollut Sinikka Säijälä: ”Tämä on ollut työnohjausta ja terapiaa”

Järvenpää

Elokuvakerhojen kulta-aika on ohi, mutta Järvenpäässä kerhoon on yhä tulijoita jonoksi asti – 50 vuotta jäsene

Syksyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvia

Osa

Timo

E

lokuvakerho

Järvenpään

Kerro HS:lle Järvenpäästä