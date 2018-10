”Antisosiaalinen liikennöinti” ajaa asukkaat hulluiksi Järvenpäässä – Metelöivä mopoletka sahaa hautausmaan edustaa edestakaisin yhä uudestaan ja uudestaan

Järvenpää

”Antisosiaalinen liikennöinti” ajaa asukkaat hulluiksi Järvenpäässä – Metelöivä mopoletka sahaa hautausmaan ed

Kello

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ja

Saarela

Meteliin

Kerro HS:lle Järvenpäästä