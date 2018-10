Järvenpää

Lapset eivät saa ruokaa Järvenpään kouluissa ja päiväkodeissa lakon aikana

päiväkotilapset ja koululaiset joutuvat ensi viikon maanantaina ja tiistaina ottamaan mukaan omat eväät. Syynä on Julkisten hyvinvointialojen liiton (JHL) lakko.”Päiväkodit ja koulut ovat normaalisti auki lakosta huolimatta. Valitettavasti työvoimavajauksesta johtuen Jatsi Oy ei pysty järjestämään ateria- ja siivouspalveluita varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipaikoissa eikä lukiossa”, Järvenpään kaupunki tiedottaa.”Tästä syystä lasten ja nuorten tulee ottaa omat eväät mukaan maanantaina ja tiistaina. Poikkeuksena on vuorohoitopäiväkoti Pehtoori, jossa ruokailu järjestetään normaalisti”, tiedote jatkuu.Huoltajia on tiedotettu asiasta erikseen Tenavanetin, Helmen ja Wilman välityksellä.ilmoituksen mukaan lakko toteutetaan maanantaista 22. lokakuuta kello 00.00 tiistaihin 23. lokakuuta kello 24.00 asti. Järvenpäässä lakko koskee ateria- ja siivouspalveluista vastaavan Jatsi Oy:n lisäksi kaikkia Järvenpään liikuntapalvelujen toimipisteitä sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavan Mestaritoiminta Oy:n JHL:n kuuluvia työntekijöitä.Siksi lakolla on laajat vaikutukset Järvenpään kaupungin palveluihin maanantaina ja tiistaina.Jatsi Oy varmistaa ateria- ja siivouspalvelutoiminnan vuorokauden ympäri toimivissa hoito- ja hoivalaitoksissa myös lakon aikana. Näitä ovat Justin akuuttiosasto, Vaahterakoti, Pihlavistokoti, Lehmustokoti, Tammistokoti sekä Pehtoorin vuorohoitopäiväkoti.Käytännössä ruokahuollon ulkopuolelle jäävät toiminnot ovat kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta sekä sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö Walssi. Kaupunki kuitenkin hoitaa näissä ruokahuollon korvaavilla järjestelyillä.Justin kahvila–ravintola Silkkiuikku on suljettu kyseisinä päivinä.sulkee alkuviikosta myös osan liikuntapaikoista. Uimahalli, liikuntahalli, jäähalli sekä harjoitushalli oheistiloineen ovat suljettuina sekä maanantain että tiistain.Liikuntapalveluiden liikunnanohjausryhmät myös Piirosen liikuntakeskuksella, liikuntapäivystykset, liikuntaneuvonnat ja Piirosen kuntosalin vapaaharjoitteluvalvonnat on peruttu lakon ajan.Kaupunki tiedottaa, että liikunnanohjausryhmien asiakkaat saavat erikseen perumisilmoituksen tekstiviestillä.työtaistelu peruuntuu, Jatsi Oy on ilmoittanut pyrkivänsä tuottamaan ateria- ja siivouspalvelut normaalisti. Lakon peruuntuessa myös liikuntapaikat ovat todennäköisesti auki heti maanantaina.