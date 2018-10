Nainen etsi itse rikokselle silminnäkijät ja kuvatodisteet Järvenpäässä – Miksei poliisi näytä siitä huolimatta tekevän mitään?

Järvenpää

Nainen etsi itse rikokselle silminnäkijät ja kuvatodisteet Järvenpäässä – Miksei poliisi näytä siitä huolimatt

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Graeffe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapauksessa

Kerro HS:lle Järvenpäästä

Tilaa HS Järvenpää -uutiskirje sähköpostiisi

Tarkennus 25.10. kello 13.40: Lisätty tieto, että koko rikostutkinnassa, ei vain poliisitoiminnassa, haetaan rajoja sille, mitkä tapaukset kannattaa tutkia. Arvioinnissa otetaan huomioon koko oikeusprosessin kustannukset.